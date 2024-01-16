Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi

Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan negatif seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.

Diğer para birimleri karşısında güçlenmeye devam eden doların da risk iştahının törpülenmesinde önemli rol oynadığını dile getiren analistler, son beş gündür yükseliş eğiliminde hareket eden Japon pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını aktardı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sermaye malları fiyat endeksi değişim göstermezken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) normalleşme adımlarına ne zaman başlayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalışla 2.497 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.890 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,8 değer kaybıyla günü 35.619 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 146,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 73.290 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 15.910 puanda seyrediyor.