Asya Ekonomisi 2023'te %4,5 Büyüyecek - Son Dakika
Asya Ekonomisi 2023'te %4,5 Büyüyecek

24.03.2026 17:43
Boao Asya Forumu'na göre Asya'nın GSYH'si bu yıl %4,5 artacak ve ekonomik entegrasyon sürecek.

Çin'de düzenlenen Boao Asya Forumu, Asya ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 4,5 artacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Boao Asya Forumu'nun "Asya'da Ekonomik Görünüm ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporunda, Asya'nın dünya ekonomisinin ana büyüme motoru olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, satın alma gücü paritesi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Asya ekonomisinin 2026'da yüzde 4,5 büyüyeceği, küresel GSYH içindeki payının ise geçen yıla kıyasla 0,5 puan artışla yüzde 49,7'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kıta içi ticaret bağımlılığının 2023'te yüzde 56,3 iken 2024'te yüzde 57,2'ye ulaştığına dikkat çekilen raporda, bölge ekonomilerinin ticaret bağlarını artan şekilde birbirlerine yönlendirdiği vurgulandı.

"Asya ekonomileri yapay zekada takipçi olmaktan öncü olmaya evriliyor"

Raporda Asya-Pasifik ekonomilerinin bölgesel entegrasyon yoluyla küresel değer zincirlerine eklemlenme sürecinin hızlandığı, ülkelerin bölgesel dayanışma sayesinde değer zincirinde hızla üst basamaklara tırmandığına işaret edildi.

Teknoloji cephesinde yapay zeka gelişiminin ABD ve Avrupa'dan giderek Asya'ya kaydığı belirtilen raporda, "Büyük dijital nüfusları, çeşitlilik içeren uygulama ekosistemleri ve tutarlı politika çerçeveleri sayesinde Asya ekonomileri, yapay zekada takipçi olmaktan öncü olmaya evriliyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Çin'in yapay zeka alanında bütünleşik endüstri zinciri olgunluğuna ulaştığı ve büyük ölçekte uygulamada güçlü kabiliyetler geliştirdiğine işaret edilen raporda, Japonya ve Güney Kore'nin çabalarını yüksek teknoloji imalatı ve sanayide otomasyona yoğunlaştırdığı, Singapur'un da uygulama odaklı ilerlemede model olduğu, yapay zeka yönetiminin inovasyonunda önemli rol oynadığı ve platform merkezi işlevini yerine getirdiğinin altı çizildi.

Asya-Pasifik'in dünyanın en fazla yabancı doğrudan yatırım alan bölgelerinden biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen raporda, bölge ekonomilerinin küresel yatırımlardan ilgi gördüğünü kaydedildi.

Raporda, Çin ve Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin dünyada en fazla doğrudan yabancı yatırımı çektiğinin altı çizilerek, "Çin ve ASEAN, bölgenin ikiz istikrar çıpası olmayı sürdürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

25. Boao Asya Forumu, bu yıl 24-27 Mart'ta Çin'in Haynan Adası'nda düzenleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya Ekonomisi 2023'te %4,5 Büyüyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Asya Ekonomisi 2023'te %4,5 Büyüyecek - Son Dakika
