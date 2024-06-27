Asya'nın 20 bölgesinden sürdürülebilir finans uzmanları Hong Kong'da bir araya geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Asya'nın 20 bölgesinden sürdürülebilir finans uzmanları Hong Kong'da bir araya geldi

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), Hong Kong'da düzenlenen etkinlikte Asya'nın 20 bölgesinden sürdürülebilir finans uzmanlarını bir araya getirdi. Etkinlikte, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için finansman açığının önemi vurgulandı ve sürdürülebilir finans piyasalarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

27.06.2024 12:21
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Asya'nın 20 bölgesinden sürdürülebilir finans uzmanları Hong Kong'daki CASI etkinliğinde bir araya geldi.

Sürdürülebilir Yatırım Kapasite Geliştirme İttifakı (CASI), 24-25 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da ikinci kişisel etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, 'Asya'da Sürdürülebilirlik ve Refahın Güçlendirilmesi' temasıyla düzenlendi. 'Bağlantı ve Geçiş için Yenilikçi Finansal Çözümler' konulu etkinliğe 300'den fazla katılımcı katıldı.

CASI Başkanı ve Sürdürülebilirlik Finans Enstitüsü (IFS) Başkanı Ma Jun, sürdürülebilirlik hedefler için yıllık trilyonlarca dolar tutarında önemli bir finansman açığı olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir finans piyasalarının geliştirilmesi ve bankalarca finanse edilebilir yeşil projelerin oluşturulması konusundaki kapasite eksikliğinin bu açığın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

HKMA İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arthur Yuen, sürdürülebilir finansmana yönelik artan ilginin altını çizerek, karbon salımının azaltılması ve kalkınma için yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Ekonomi Uzmanı Prof. Richard Wong, "CASI'nin etkinliğini, akademi ile eylem arasında köprü kurmak, öğrencilere sürdürülebilir finansın sorumluluğunu üstlenmeleri için ilham vermek ve bu kritik alandaki yetenek açığını gidermek için paha biçilmez bir fırsat olarak görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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