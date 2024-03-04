Asya pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir hakim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyrin Asya'da da etkili olduğunu kaydetti.
Asya'da bu hafta gözler Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, Çin'de ise yıllık parlamento toplantısından gelecek haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksinin tarihinde ilk kez 40 bin puanı aşması dikkati çekerken, Çin tarafında da hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına yeni destek paketleri açıklayacağına yönelik beklentiler sıcaklığını koruyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 artışla günü 40.109 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 150,3 seviyelerinde bulunuyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.674 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.033 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 73.820 puanda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 azalışla 16.506 puanda seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama dönemi erken başladı ve çiftçiler riskli bir yıl geçireceklerini belirtti. Kayısı üreticilerine tarım sigortası yapmaları tavsiye edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında Bilecik'te bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite öğretim görevlileri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Teknik komite, 2025-2027 yılları için tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Yüzde 65'i tamamlanan tünelin 2025'te ulaşıma açılacağını kaydeden Başkan Soyer, 'Çok titiz bir çalışma yapılıyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak 2,3 milyar liralık çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor' dedi.
Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde gerçekleşti.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ederek ilçedeki üreticilere destek sağlıyor. Sahada tam gün hizmet veren ekipler, salgın hastalıklarla mücadele, işletme kontrolleri, hayvan hareketlerinin önlenmesi ve kuduz aşısı gibi çalışmaları yürütüyor.
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