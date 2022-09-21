ATP, 1.000'in üzerindeki TAB Gıda restoranının teknolojik altyapısını yeniledi

Ata Teknoloji Platformları (ATP), TAB Gıda restoranlarının WAN (Geniş Alan Ağını) altyapısını yeni nesil siber güvenlik duvarı ve yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN) sistemi ile güncelleyerek, 1.000'in üzerinde restoranın ağ yönetimini merkezileştirip her bir noktaya uzaktan güvenli erişim sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerin sistemlerine kurumsal yazılım ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, TAB Gıda'nın Burger King, Popeyes, Usta Dönerci, Arby's, Sbarro ve Usta Pideci markaları ile Türkiye'de hizmet verdiği binin üstünde restoranın WAN altyapısını eşzamanlı biçimde ve kısa bir sürede değiştirdi.

ATP tarafından, eşzamanlı ve restoranlar çalışırken gerçekleştirilen yenileme işlemiyle TAB Gıda daha da güvenli WAN altyapısına ve güçlü siber güvenlik korumasına kavuştu. ADSL ve 4.5G hatları ile yedekli çalışan sistem, restoranlara 7/24 kesintisiz erişim sağlıyor.

Forcepoint SD-WAN teknolojileri üzerine geliştirilen çözüm, BT yönetiminin merkezileştirilmesi ve franchise restoranlarının da tek bir ağda birleştirilmesini gerçekleştirdi. Öngörülemeyen siber saldırılara karşı korunma için geliştirilmiş kötü amaçlı yazılım algılama (AMD-Advance Malware Detection) servisi kullanıma alındı ve zararlı web sitelerine bağlantıları engellemek için URL filtresi özelliği eklendi.

Forcepoint teknolojileriyle devam edildi

Çözüm oluşturulmasında kapsamlı bir tedarikçi araştırması gerçekleştiren ATP, Forcepoint ile çalışma kararı aldı. Forcepoint, güvenli SD-WAN teknolojileri ile uzaktan bağlanılan ofis veya mağazaları merkezi ve tek bir konsoldan yönetmeye imkan tanıyor.

Yeni nesil güvenlik duvarı ile gelişmiş güvenlik, kullanılabilirlik ve görünürlük sunuyor. Forcepoint ayrıca, AMD siber tehditlere karşı üstün koruma ve sürekli kullanılan programlar için özel koruma kalkanı sağlıyor. Oluşturulan çözümlerin müşteri kazanımları değerlendirilerek, yatırımların hızlı geri dönüşümü hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, müşterinin restoran veya mağazalarının operasyonel sistemlere güvenilir şekilde bağlanamaması, gelir ve itibar kayıplarına sebep olabildiğini bildirdi.

TAB Gıda'nın ihtiyaçlarını karşılayacak köklü, esnek ve yönetilmesi kolay bir çözüm sunduklarını belirten Cinali, "Oluşturduğumuz çözümü ATP'nin teknoloji entegrasyonu yetkinliğinin ve çözümlerini sahada etkili bir şekilde destekleme kapasitemizin yeni bir örneği olarak portföyümüze ekledik. Bu başarılı çözümü çok şubeli operasyon yöneten kurumlara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici de hızlı servis restoran sektöründe hizmet kesintileri ve güvenlik açıklarının ciddi mali sonuçlar doğurabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Servis dışı kalmış kredi kartı cihazları, ulaşılamama sebebiyle aksayan paket servis ve teslimat hizmetleri restoranların gelirlerini direk etkileyebiliyor. Yaşanabilecek sorunlar markalarımızı olumsuz yönde etkileyerek müşterilerimizin sadakatini ve güvenini sarsabilir. ATP ile yaptığımız çalışmayla yaşam döngüsünün sonuna yaklaşan WAN altyapımızı değiştirirken, kendimizi siber saldırılara karşı koruyacak güçlü bir savunma sistemine sahip olduk. Tüm restoranlarımızı tek bir ağ altında birleştirdik. Telekom bağlantılarını da konsolide edilerek maliyet avantajı sağladık. Yatırımımız sonucu sipariş, teslim sürelerini kısalttık ve müşteri memnuniyetini artırdık. Tüm bu değişimi restoranlarımız hizmet verirken yapabildik."

Başarılı dönüşüm projesi

Verilen bilgiye göre, 1.000'in üzerinde TAB ve franchise restoran ağları, tüm ağ protokollerini yönetilmesini sağlayan ve tek bir ağ merkezde konumlandırılan sistem sayesinde birbirine bağlandı. Sıfır dokunuşlu kurulum (Zero Touch Deployment) ile çözüm kısa bir zaman aralığında gerçekleştirildi.

Tek bir kural seti ile tüm şubelerde çok kısa sürelerde yeni kuralları uygulama yeteneği eklendi. Erişimlerinin loglanması ile ağ ve uygulama trafik görünürlüğü ve problem tespitleri yeteneklerinin artırılması sağlandı.

Otomatik yük devretme ve yük paylaşımı ile restoran ağının özelleştirilmesi mümkün kılındı ve istenmeyen trafiğin bağlantı hızlarını düşürmesi olasılığı ortadan kaldırıldı.

İstenmeyen uygulamaların engellenmesi, kabul edilen iş uygulamaları, servis ve erişimlere izin verilmesi sağlandı. Ayrıca, ödeme sistemlerine daha esnek ve güvenilir ağ erişimi gerçekleştirildi.

TAB Gıda, gölge kayıplarını azaltmanın yanı sıra restoranlardaki siber güvenlik açıklarına karşı daha kuvvetli koruma sistemine kavuştu. Forcepoint AMD, restoranları zarar verici fidye yazılımı saldırılarına karşı tanımlanmış tehlikeli web sitelerini engelleyerek, URL filtrelemesiyle ağ özelinde koruma altına aldı.