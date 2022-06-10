Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor - Son Dakika
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Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor

10.06.2022 10:08

Ata tohumu bereketi.

Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor

MERSİN - Mersin'de çiftçi Muhammet Bulut'un atadan kalma tohumlardan örtü altına ektiği domates aralıksız 6 ay ürün vererek üreticisini mutlu etti. Şuana kadar 25 ton civarında ürün alan halen gün aşırı 2 tona yakın domates hasat eden üretici Bulut, artık açıkta ekim yapacakları için seradaki üretime ara vermek zorunda kalacağını söyledi.

Erdemli ilçesinde ailesiyle çiftçilik yapan 2 çocuk babası Muhammet Bulut, 2 yıldır ata tohumu ile hem yaz hem de kışın örtü altında domates yetiştiriciliği yapıyor. Dede ve babasından kalma tohumlarla yörede köy domatesi, ragıp, cavcav, lapçin veya anam babam domatesi olarak bilinen domatesi üreten Bulut, bu yıl beklediğinin üzerinde bir verim aldı. Örtü altına Ekim ayında tohumdan ürettikleri fideleri diken Bulut, 6 aydır düzenli olarak domates hasadı yaptı. Şuana kadar 25 ton ürün alan Bulut, halen gün aşırı hasatla 2 tona yakın domates toplamaya devam etmesi dikkat çekti. Ata tohumunun çok bereketli olduğunu aktaran Bulut, açıkta üretime geçecekleri için bitmek bilmeyen domates üretimini örtü altına sonlandıracaklarını kaydetti.

"Bitmek bilmiyor, gün aşırı hasat yapıyoruz"

Domatesin ata tohumu olduğunu anımsatan üretici Muhammet Bulut, "Yani atalardan kalan bir tohum, köy domatesi. Eskiden tekli kasalara yapılırdı. Geçen yıl da denemesini yapmıştık, yine aynı o da çok güzel olmuştu. Verimi çok güzel. Buraya Ekim ayının sonunda ektik, bitmek bilmeyen bir domates türü, organik. Lezzeti çok güzel, satışı güzel. Şuana kadar 25 ton civarında hasat yaptık. Bugün 100 kasa civarında toplama yapık, yarın duracak bir gün yeniden toplama yapacağız. Bitmek bilmiyor, sonlamayı da düşünüyoruz. Toplamaya devam etsek bir 25 ton daha çıkar" dedi.

"Tohumu alınan bir domates herkese öneriyoruz"

Üretime açıkta devam edeceklerine değinen Bulut, "Bundan sonra yukarıda köyümüz Sorgun'da açık alanda ekeceğiz bunu. Bu ayın 15'inden itibaren. Onu da Kasım- Aralık ayında toplayacağız. Bu tohumu alınabilen bir domates, bunu herkese öneriyoruz. Yani ticari olmasa bile herkes çocuğunun yemesi için evde dikebilir, normalde tohumlar dikilebilir, her sene ekilebilir. Çok masrafa girmeye gerek yok. Bu şekilde organiğe dönmek gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasıyla birlikte domates üretimi yapan Emine Bulut ise,"Ata tohumu yetiştiriciliği yapıyoruz, domates ekiyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Bu sene beklentimizin üzerinde bir verim oldu. Çok şükür fiyatta iyi" şeklinde konuştu.

Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor
Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor

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Kaynak: İHA

Muhammet Bulut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ata tohumu bereketi...6 aydır domates hasadı yapılıyor - Son Dakika

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