Ata Yatırım raporda BIST 100 hedefini 18 bine çekti, seçici olunmasını önerdi

Ata Yatırım, makroekonomik gelişmelere ve 2026'nın kalan dönemi ile 2027 yılına yönelik beklentilere yer verdiği "Strateji Raporu"nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dayanıklılık testi devam ediyor" başlıklı raporda, jeopolitik gelişmelerin, enerji fiyatlarının ve finansal piyasalardaki güven ortamının gelecek dönemde belirleyici olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Rapora göre, gelecek 18 aylık dönemde Türkiye hisse senedi piyasasının seyrini Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının seyri, küresel ticaret politikalarındaki değişimler ve Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumu, enflasyon görünümü ile para ve maliye politikalarının yönü, seçim öncesi dönemde iç siyasi gündemde yaşanabilecek gelişmeler, fon piyasası ve kurumsal yönetişim sorunlarının belirlemesi öngörülüyor.

Artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin, yılın başında Türk hisse senetlerinde görülen toparlanmayı tersine çevirdiği, enerji fiyatlarının enflasyon ile faiz oranlarına ilişkin aşağı yönlü beklentileri ötelediği ifade ediliyor.

Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3, 2027'de yüzde 4 büyümesi beklenirken, enflasyonun 2025 sonundaki yaklaşık yüzde 31 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29,7'ye, 2027 sonunda ise yüzde 23'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gıda ve enerji fiyatlarının enflasyonu beklenenden yapışkan hale getirdiği, buna karşın aylık trend enflasyonun yüzde 2'nin altına inmesinin dezenflasyon süreci açısından destekleyici olduğu belirtilirken, ücret ayarlamaları ve enerji fiyatlarının 2027'nin ilk çeyreğinde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarında normalleşme varsayımıyla faiz indirimlerinin 2026'nın son çeyreğinde gerçekleşeceği öngörülürken, ekim ayında yüzde 36'ya indirilen politika faizinin yıl sonunda kademeli olarak yüzde 35 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise faiz indirim sürecinin ilk çeyrekte durakladıktan sonra devam edebileceği aktarılıyor.

Türkiye ekonomisinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ve kredi büyümesinin ılımlı seyrettiğine işaret edilen raporda, değerleme analizleri doğrultusunda BIST 100 için 12 aylık hedef, 19 bin seviyesinden 18 bine revize edildi. Şirketin takip ettiği şirketlerde net kar artışının 2026'da yüzde 36,6, 2027'de ise yüzde 27,5 olması bekleniyor.

Banka dışı şirketlerde 2026'da yüzde 55,7 net kar artışı öngörülürken, bankalar için aynı dönemde yüzde 18,3 net kar artışı tahmin ediliyor. 2027'de ise banka dışı şirketlerin net kar büyümesinin yüzde 23,4, bankaların net kar büyümesinin yüzde 30,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Faiz indirim sürecinin kademeli ilerlemesi ve ekonomik görünümün zorlu kalması nedeniyle Türk hisse senetlerinde seçici olunması tavsiye ediliyor.