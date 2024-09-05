Atakum Belediyesi, çiftçilere kışlık sebze tohumları dağıtacak

Ekonomi

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından Ata Tohum Merkezi'nde üretilecek olan kışlık sebze tohumları çiftçilere dağıtılacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ekonomik şartlar sebebiyle zor günler geçiren çiftçiye destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Türkel'in başlattığı çalışmalarla, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, nisan ayının sonunda üreticiye 31 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirmişti. Şehir, geçimini çiftçilikle sağlayan ailelere verilen fide desteğinin ardından Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezi çalışmalarına hız verdi.

Yenimahalle Mahallesi 3130. Sokak'ta bulunan Ata Tohum Merkezi'nde sağlıklı ve doğal atalık tohumlar üretiliyor. Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün teknik ekibi yazlık ve kışlık sebze tohumu üretimini gün geçtikçe artırarak, çiftçiye destek oluyor.

Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş, Ata Tohum Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bir tohum bir ülkeyi kurtarır sloganıyla çıktığımız yolumuzda, üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmalara devam etmekteyiz. Bu anlamda atalık tohumlarımızdan ürettiğimiz fidelerimizi, mayıs ayında toprakla buluşturduk. Şimdi de tohumlarımızı elde etmek için hasat yapacağız. Yazlık sebze tohumlarımızı artık hasat etmeye başladık. İçlerinde domates, kabak, fasulye, salatalık, patlıcan gibi tohumlarımız var. Üretim yapmak isteyen tüm üreticilerimize, ücretsiz bir şekilde tohumlarımızı dağıtacağız. İsteyenler, Ata Tohum Merkezi'nden tedarik edebilecekler. Yazlık tohumlarımızı mart, nisan aylarında vereceğiz. Şu an ekim ayından sonra kışlık sebzelerimizi, çiftçilerimize ücretsiz olarak vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Aktaş, "Atakum Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Serhat Türkel'in isteği üzerine üretimi ve üreticiyi destekleyecek çalışmalar bazında nisan ayının sonunda, 27 kırsal mahallemizde 31 bin adet sebze fidesi dağıttık. Çiftçilerimizin mutluluğu yüzlerinden ve gözlerinden okunuyordu. Çalışmalarımıza, yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimize destek için, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerimizle birlikte devam etmekteyiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN