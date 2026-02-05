Atakum'da kurulacak seralar ile çiftçilere fide desteği sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Atakum'da kurulacak seralar ile çiftçilere fide desteği sağlanacak

Atakum\'da kurulacak seralar ile çiftçilere fide desteği sağlanacak
05.02.2026 17:22  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından kurulacak olan fide üretim serası ile çiftçilere fide desteği sağlanacak.

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından kurulacak olan fide üretim serası ile çiftçilere fide desteği sağlanacak.

Atakum Belediyesi 2026 Şubat Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumu, Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında meclis üyeleri, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı. AK Parti Meclis Üyesi Selen Gülhan Çam, "Bundan üç yıl önce 6 Şubat 2023'te hepimizi derinden sarsan silinmez izler bırakan asrın felaketini yaşadık. 11 ilimiz ve 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan etkilendi.Maalesef 53 bin 537 canımızı kaybettik. Hayatını kaybeden deprem şehitlerini rahmetle anıyor böyle bir acının yaşanmaması duasıyla milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.

CHP Meclis Üyesi Nakif Yılmaz ise, "Üç yıl geçmesine rağmen çadırda yaşayan vatandaşlarımız var" diyerek bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Yenimahalle Mahallesi Çavuşpınar Caddesi mevkiinde pazar yeri kurulmasına karar verilen toplantıda, Atakumlu çiftçiye nefes aldıracak fide üretim serası projesi, oy birliği ile kabul edildi. Meclis Türkiye Belediyeler Birliğinden 3,5 milyon TL'lik hibe desteği alması için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e yetki verdi.

Tarımla uğraşan vatandaşlara fide desteği verilecek

Hibe, belediyeye ait yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturulacak fide üretim serası için kullanılacak. Serada üretilecek domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri ile kentin kırsal mahallelerinde tarımla uğraşan ailelere fide desteği verilecek. Projeyle, farklı ilçelerde ve şehirlerdeki üreticilere sebze fideleri satılarak belediye ek gelir kazandırılması hedefleniyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in kentte hız kazandırdığı kırsal kalkınma çalışmaları, yıllık 150 bin adet sebze fidesi üretiminin hedeflendiği projeyle yeni bir boyut kazanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atakum'da kurulacak seralar ile çiftçilere fide desteği sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:29:27. #7.11#
SON DAKİKA: Atakum'da kurulacak seralar ile çiftçilere fide desteği sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.