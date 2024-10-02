Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden E-Ticaretle Temizlik Malzemesi Satışı - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden E-Ticaretle Temizlik Malzemesi Satışı

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden E-Ticaretle Temizlik Malzemesi Satışı

Samsun'da, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günlük 50 ton kapasiteli temizlik malzemesi üreterek, e-ticaret sistemi aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyor. 'Ata Kimya' markasıyla ürettikleri ürünlerin ucuza ve kaliteli olduğunu vurgulayan okul, 2024 yılında 7 milyon TL ciroya ulaştı.

02.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:26
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Samsun'da 50 çeşit temizlik malzemesi üreten Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem okuldan vatandaşlara hem de e-ticaret sistemi üzerinden tüm Türkiye'ye satış yapacak.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin günlük 50 ton hijyen malzemesi üretme kapasitesi mevcut. Lise, 'Ata Kimya' markası adı altında çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı ve kireç çözücü gibi birçok temizlik malzemesi üretiyor.

9 ayda 7 milyon TL ciro

Okul, 2024 yılının ilk 9 ayında 7 milyon TL ciro yapmayı başardı. Resmi kurumlar ve kurumsal işletmelere yönelik üretim yapan okul, ürünlerini vatandaşlara da sunmak için çalışma başlattı. Vatandaşlara okuldan satış yapmaya hazırlanan lise, e-ticaret sistemi üzerinden de herkese ulaşmayı hedefliyor.

"Piyasadan daha kaliteli ve market ürünlerinde ucuz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, " 'Ata Kimya' markası adı altında döner sermaye faaliyeti olarak günlük 50 ton civarında, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte üretim yapabilme kapasitesine sahibiz. Burası işletme olarak hem Samsun'un hem de ülkemizin ekonomisine katkı yapan, katma değer üreten bir üretim üssüdür. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin en büyük üretim tesislerinden birisine sahibiz" dedi.

Ürettikleri ürünlerin denetime tabi olduğunu belirten Müdür Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun üretim yaptıklarına dikkat çekti. Şahin, "Özellikle hastaneler, gençlik ve spor müdürlükleri, belediyelerimiz, okullarımız, kamu kurumlarına yoğun bir şekilde üretim yapmaktayız. Bunun haricinde özel sektördeki kurumsal işletmelere de üretimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşın tüketimini sağlamak için onların kolay ulaşmasını sağlamak üzere e-ticarete yönelmeyi, tüm halkımıza, Samsun'a, çevre illere, diğer illere, ürettiğimiz ürünleri ulaştırmaya çalışacağız. Üretim kalitemiz standartları yüksek olduğundan halkımızın tüketmesini uygun bulmaktayız. Piyasa ürünlerinin yanında bizim ürünlerimiz daha kaliteli duruyor. Bunun yanında market ürünlerinin fiyatlarının yanın bizim ürünlerimiz çok daha altında kalıyor. Bundan dolayı halkımızın ulaşmasını kolaylaştırırsak satış ciromuz artacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden E-Ticaretle Temizlik Malzemesi Satışı - Son Dakika

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