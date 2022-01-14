Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi

Vatandaşa büyük kolaylık! Bir hizmet daha e-Devlet'te kullanıma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında toplandı. Meclis'te Ataşehir'e bağlı İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İnönü ve Kayışdağı mahallelerinin imar planları gündeme geldi. İmar planları, komisyon kararı doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Oylama sonrası AK Partili Ataşehir Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 28 yıllık sorunun çözülmesi dolayısıyla planda emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

BAŞKAN DANIŞMANI MAAŞLARI

Meclis toplantısında, başkan danışmanlarının ücretleri de gündeme geldi. Komisyon raporunda, başkan danışmanlarının ücretinin 2022 yılında brüt 18 bin 735 lira 10 kuruş olacağı bildirilirken, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İSİMLENDİRME TEKLİFLERİ

Meclis gündemine bazı sokak, cadde ve park isimlendirme teklifleri de geldi. Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde yer alan isimsiz parka Bedri Rahmi Eyüboğlu isminin verilmesi komisyon kararı doğrultusunda oy çokluğuyla reddedilirken, Zeytinburnu Marmaray durağının yanındaki alanın Zübeyde Hanım Parkı olarak isimlendirilmesi ise oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca geçen yıl Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden Tuzla Belediyesi Plan Proje Müdürü Cemil Erdöl'ün ismi Tuzla Aydınlı'daki isimsiz caddeye verildi.