ATB Başkanı Çandır: "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur" - Son Dakika
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ATB Başkanı Çandır: "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur"

24.07.2022 23:45
ATB Başkanı Çandır: "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkini, "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkini, "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur" dedi.

TÜİK tarafından mayıs ayı tarımsal üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 16.18, yıllık ise yüzde 154.97 açıklandığını hatırlatan ATB ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, "Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim sürekli aleyhte devam ederken, nisan ayında olduğu gibi mayıs ayında da bu durum aylıkta yaklaşık 10 puanlık bir iyileşmenin yanı sıra yıllıkta da girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin devam etmesi halinde tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir" dedi.

Mayıs ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 5.55, yıllık ise yüzde 133.09'luk artış olduğunu da belirten Çandır, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında ise aylık yüzde 5.15 ve yıllık yüzde 67.70'lik artış ilan edildiğini kaydetti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ali Çandır, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Çandır: 'Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATB Başkanı Çandır: "Yıllıkta girdi fiyatlarında yaklaşık 30 puanlık iyileşme söz konusu olmuştur" - Son Dakika
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