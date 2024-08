ATB Meclis Üyesi Et Fiyatı İddiasını Kaybetti

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda et fiyatının konuşulduğu sırada Meclis Üyesi Mustafa Cahit Sönmez büyükbaş hayvan et kilogram fiyatlarının düşeceğini savunurken, Adnan İngeç yükseleceğini iddia etti. Fiyatlar üzerine iddiaya giren ikili, Kurban Bayramı'nın ardından et fiyatlarını takip etti. Et fiyatlarının düşmesiyle iddiayı kaybeden Adnan İngeç, ATB Ağustos ayı meclis toplantısından sonra kurduğu et döner tezgahıyla meclis üyeleri ve gazetecilere et döner ikramında bulundu.

"Afiyet olsun"

İddiayı kaybeden Meclis Üyesi Adnan İngeç, "Kurban Bayramı öncesi et sektöründe fiyatlar üzerinde bir iddialaşma oldu; bayram öncesi çok uçuk fiyatların olduğu bir döneme girilmesi nedeniyle 1 kilogram büyükbaş canlı ağırlık satış fiyatları 300-320 TL devam ederken, diğer arkadaşlar bu şekilde devam etmeyeceğini aktardı. Bayram sonrasında et fiyatlarının 280 TL'ye kadar ineceğini düşünüyordum, arkadaşlar 220-230 TL bandında olacağını söyledi. Ortalaması 260-270 TL'de bitmiş gibi oldu. Espri de olsun diye bir iddiaya girdik ve kaybettik. Meclis üyesi ve basın mensubu arkadaşlarıma afiyet olsun" dedi. - ANTALYA