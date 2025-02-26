Ateş Çelik'in Kontrolü Devraldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ateş Çelik'in Kontrolü Devraldı

Ateş Çelik\'in Kontrolü Devraldı

Ateş Çelik'in ortak kontrolü, İş Enerji ve diğer fonlar tarafından devralındı. Rüzgar enerjisi kapasitesi artacak.

26.02.2025 10:26
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Ateş Çelik'in ortak kontrolünün; İş Enerji ile Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınmasına yönelik başvuru tamamlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yerli rüzgar türbini kulesi üretimi alanında faaliyet gösteren Ateş Çelik'in ortak kontrolünün; İş Enerji ile Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınmasına yönelik başvuru tamamlandı.

Enerji sektörüne yeni bir soluk getirmesi beklenen bu ortaklık yerli üretime destek olarak Türkiye'deki rüzgar türbini üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayacak.

2013 yılında rüzgar türbinleri için cıvata, somun ve bağlantı elemanları üretmek amacıyla kurulan Ateş Çelik, bugün 1.500 MW kurulu gücün ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış durumda. Şirket, kule temel ringi, kule temel kafesi, çelik iç aksam ve kule sevk ekipmanlarının tamamını yıllık üretim kapasitesine dahil ederken, 2018 itibarıyla başlattığı direct-drive teknolojisine sahip jeneratör üretimiyle rüzgar türbini üretiminde önemli bir adım daha attı.

İş Bankası Grubu'nun bir parçası olarak 2022 yılında kurulan ve kısa sürede 1000 MW üzeri bir kurulu gücü portföyüne katan İş Enerji ile tesis edilmesi planlanan bu ortaklık neticesinde stratejik iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ateş Çelik'in Kontrolü Devraldı - Son Dakika

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