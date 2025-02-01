Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi

Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, bölüm akademisyenleri öncülüğünde, Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki Hilltown Küçükyalı AVM'nin atık malzemelerini, tasarımlarla yeniden hayata döndürdü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ortaya çıkan 30 proje ve üretilen örnek ürünler, ay boyunca AVM'nin sinema katında sergilenecek.

"Yeniden Doğan Hikayeler-İleri Dönüşümde Tasarımın Gücü" başlıklı serginin açılışına İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Rönesans Gayrimenkul Yatırım 1. Bölge Direktörü Elif Özüak, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Oğurlu, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Pınar Öztürk Demirtaş, Genel Sekreteri Erdal Cesar, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, Rönesans Yatırım yetkileri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Projede eski yılbaşı süsleri, mobilya parçaları ve sergileme sistemleri gibi kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler, ileri dönüşüm teknikleriyle yeni ürünlere dönüştürüldü.

Öğrenciler, 2 aylık bir çalışmayla malzemeleri kesim, birleştirme ve yeniden şekillendirme teknikleriyle aydınlatmalardan mobilyalara uzanan işlevsel tasarımlara dönüştürdü.

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Zeynep Dursun, Esra Nur Sezgin, Nur Bozkurt ve Harun Aktaş, 2 ayda 30 proje hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler ve projelere uygun olarak üretilen örnek ürünler, atıkların yaratıcı fırsatlara dönüştürülmesinin somut örnekleri olarak sergilenecek.

Projede, ileri dönüşümün yalnızca çevreyi koruma değil, topluma ve geleceğe karşı sorumluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada sergideki konuşmasına yer verilen Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, sanayi ve sektörün iç içe olduğu bir ortamda bilgi paylaşımının önemine işaret ederek "Üniversite olarak mevcut problemlere inovatif çözümler üretmeye odaklandık." ifadesini kullandı.