Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi

Öğrenciler, atık malzemeleri yeniden dönüştürerek 30 projeyle sergi açtı. İleri dönüşüm vurgulandı.

01.02.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, bölüm akademisyenleri öncülüğünde, Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki Hilltown Küçükyalı AVM'nin atık malzemelerini, tasarımlarla yeniden hayata döndürdü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ortaya çıkan 30 proje ve üretilen örnek ürünler, ay boyunca AVM'nin sinema katında sergilenecek.

"Yeniden Doğan Hikayeler-İleri Dönüşümde Tasarımın Gücü" başlıklı serginin açılışına İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Rönesans Gayrimenkul Yatırım 1. Bölge Direktörü Elif Özüak, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Oğurlu, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Pınar Öztürk Demirtaş, Genel Sekreteri Erdal Cesar, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, Rönesans Yatırım yetkileri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Projede eski yılbaşı süsleri, mobilya parçaları ve sergileme sistemleri gibi kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler, ileri dönüşüm teknikleriyle yeni ürünlere dönüştürüldü.

Öğrenciler, 2 aylık bir çalışmayla malzemeleri kesim, birleştirme ve yeniden şekillendirme teknikleriyle aydınlatmalardan mobilyalara uzanan işlevsel tasarımlara dönüştürdü.

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Zeynep Dursun, Esra Nur Sezgin, Nur Bozkurt ve Harun Aktaş, 2 ayda 30 proje hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler ve projelere uygun olarak üretilen örnek ürünler, atıkların yaratıcı fırsatlara dönüştürülmesinin somut örnekleri olarak sergilenecek.

Projede, ileri dönüşümün yalnızca çevreyi koruma değil, topluma ve geleceğe karşı sorumluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada sergideki konuşmasına yer verilen Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, sanayi ve sektörün iç içe olduğu bir ortamda bilgi paylaşımının önemine işaret ederek "Üniversite olarak mevcut problemlere inovatif çözümler üretmeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.