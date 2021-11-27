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Atıkları sanat eserine dönüştürdüler - Son Dakika

Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

27.11.2021 13:15
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi gönüllüleri, kampüste topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürdü.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi gönüllüleri, kampüste topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürdü. Doğanın korunması için herkese örnek olmak isteyen gönüllülerin çalışmalarına Üniversite yönetiminden büyük destek geldi.

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörlüğü, başlattığı atıkların geri dönüştürülmesi hareketi kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. Asansörsüz gün projesi, doğa yürüyüşü, fidan dikme kampanyasının ardından hafta başında kampüste atık toplama etkinliği organize eden Sürdürülebilir Kampüs gönüllüleri, topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürmeyi başardı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sergilenen eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Örnek olacak projelere imza atıyoruz

Düzenlenen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakülte dekanları, Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eserleri ilgiyle inceleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gönüllülük esasıyla çalışan gençleri tek tek tebrik etti. Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Kılavuz; "Sürdürülebilir Kampüs Projemize, öncelikle Kalite Koordinatörlüğümüze bağlı bir birim olarak başladık. Gördük ki devasa işler yapılıyor, ayrı bir koordinatörlük olarak ihdas edelim diye düşündük. İnşallah bu günden itibaren Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü adıyla bir koordinatörlük kurmuş oluyoruz. Prof. Dr. Güray Salihoğlu hocamızı da koordinatör olarak atadık. Şuanda 12 civarınca koordinatörlüğümüz var. İş güvenliğinden tutun da kaliteye kadar, spordan tutun da hukuka kadar bu birimlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Üniversitemizdeki tüm birimlerimiz gibi bu birimlerimiz de elinden gelen tüm gayreti göstererek örnek olacak projelere imza atıyor" diye konuştu.

Emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere bırakalım

Çevre ve doğa koruma bilincinin Üniversite yöneticilerinden başlayarak öğrencileri de kapsayacak şekilde her bireye aşılanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Dünya olarak önemli bir problem ile yüz yüzeyiz. Çevre problemi, doğanın katledilmesi ve sınırlı kaynakların hoyratça kullanıldığına şahit oluyoruz. Atalarımızdan aldığımız bu mirası, çocuklarımıza ve torunlarımıza en iyi şekilde bırakmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen sergide bir dilek ağacı vardı. Oraya bir dilek yazmamı talep ettiler. Ben de; 'Çevre, doğa ve evren bizden önceki nesillerden miras aldığımız ve bizden sonraki nesillere bırakacağımız emanettir' diye yazdım. Bu mesajın herkese örnek olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Güçlenerek büyüyoruz

Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise 8 ay önce başlattıkları çalışmalar kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini vurguladı. Üniversite yönetiminin destekleri ile gelecek dönemde de aynı azimle proje üretmeye devam edeceklerini aktaran Prof. Dr. Güray Salihoğlu; "Yüz yüze eğitim-öğretimin başlaması ile öğrencilerimizle de buluşmuş olduk. Çok sayıda gönüllü gencimiz aramıza katıldı. Onlardan aldığımız güç ile çalışmalarımızı çok daha aktif bir şekilde sürdürmeyi başarıyoruz" şeklinde konuştu.

Program Prof. Dr. Şule Turhan ve Prof. Dr. Kamil Salihoğlu ile öğrenci topluluklarının yaptığı sunumların ardından animasyon gösterileri ve atölye ziyareti ile sona erdi. - BURSA

Atıkları sanat eserine dönüştürdüler
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler
Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite, Kampüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atıkları sanat eserine dönüştürdüler - Son Dakika Ekonomi


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