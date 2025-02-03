Atıl Lastiklerden Bahçe Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Atıl Lastiklerden Bahçe Takımı

Geniş Video İzle

Rizeli emekli, atıl araba lastiklerinden oturma grubu yaparak komşularını ağırlamaya başladı.

03.02.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıl araba lastiklerinden bahçe oturma takımı yaptı, komşularını ağırlamaya başladı

RİZE - Rize'de emeklilikten sonra kendisine ahşap işlerini uğraş olarak seçen vatandaş, yeni arayışlar içerisine girince atıl duruma düşmüş araba tekerleklerinden koltuk takımı yapmaya karar verdi ve o takımda komşularını ağırlamaya başladı.

Güneysu Bulutlu Köyü'nde yaşayan Şaban Canım, emeklilik hayatını kendine kurduğu atölyesinde yaptığı ahşap işleriyle değerlendiriyor. Ahşaptan katlanır sandalye, masa, sallanan sandalye, çocuk sandalyesi gibi ürünler çıkaran Canım, bu uğraşın dışına çıkarak ne yapabileceğini araştırdı. Kullanılmış ve atıl duruma gelmiş araba tekerlerini fark eden Canım işe koyuldu. Tekerleği aldı, 4 yerini bıçakla keserek ahşap ayak yerleştirdi. İlk olarak oturak kısmını tamamladığı araç tekerleğinden sandalye için birde yaslanma yeri yaptı. Canım, Atıl durumdaki tekerlekleri böylelikle geri dönüştürmüş oldu. Canım şimdi ise kendi elleriyle yaptığı koltuk ve masa takımında komşularını ağırlamanın gururun yaşıyor.

Japonların araç tekerleğinden masa ve sandalye yaptığını gördüğünü ve bunu kendisinin de yapabileceğini düşünerek işe koyulduğunu ifade eden Şaban Canım "30 yıl Rize'de fayans ustası olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra köyüme geldim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm. İlk önce oturmak için sandalye düşündüm. Bizim Alaattin diye bir amcamız var 50 sene önce bu işi yapardı. Ben devamlı merak ederdim nasıl yaptığını ve onun malzemelerini alarak ben de başladım ve çok güzel de tutturdum sandalye işini. Sonra bundan da sıkıldım, internete baktım neler yapabilirim diye. Sonra Japonların kullandığı bu sistemi gördüm. Araba lastiğinden çeşitli eşyalar yapıyorlardı. Bende en çok koltuğa ilgi duydum ve koltuğu yaptım; çok da güzel oldu. Boyasını nasıl yapayım derken altın rengi boya var, o rengi de çok severim bende altın rengine boyadım. Sonrasında gören herkes şaşırdı, hakikaten çok güzel oldu dediler. Birkaç arkadaşıma da verdim bunlardan. İnşallah yazın oturmak içinde bu sandalyeleri kullanacağız" dedi.

"Bir araba lastiğinin bu şekilde oturma gruba dönüşebileceğini biz hayal edemezdik"

Kardeşinin bu uğraşının kendilerinin de işine yaradığını dile getiren ağabey Yaşar Canım ise "Benim kardeşim emekli olduktan sonra bu işe başladı. Ömer komşumuzun dediği gibi önce kalebodur ustasıydı. Sonrasında mobilya sandalye ve masa yapmaya başladı. En sonda araba lastiklerinden oturma grubu yaptı. Bir araba lastiğinin bu şekilde oturma gruba dönüşebileceğini biz hayal edemezdik. Gerçi çok da güzel oldu, bizim de burada oturmaya bir yerimiz oldu. Burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şaban Canım'ın komşusu olan Ömer Torpi ise Canım'ın yaptığı bahçe oturma takımını çok beğendiğini ve yeni projeler için kendisiyle sohbet ettiklerini dile getirerek "Araba lastiğinden geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla mobilya kurmaya başladı. Haliyle bunların ileriki tarihlerde yeni versiyonlarını yapacağız. Bahçe mobilyaları üreteceğiz. Salıncaklı modellerini üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Çevre, Bahçe, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atıl Lastiklerden Bahçe Takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Yargıtay’ın kararı Pınar Gültekin’in babasını isyan ettirdi Yargıtay'ın kararı Pınar Gültekin'in babasını isyan ettirdi
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
07:27 Türkiye Suriye’de askeri üs kuruyor Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:03 Niğde’de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı Niğde'de cinayet: Genç kız erkek arkadaşını bıçakladı
14:58 Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul’a geldi Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
14:47 : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor : Van Persie çıldırdı: Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 10:06:47. #1.11#
SON DAKİKA: Atıl Lastiklerden Bahçe Takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.