Atıl Lastiklerden Bahçe Takımı

Ekonomi

Atıl araba lastiklerinden bahçe oturma takımı yaptı, komşularını ağırlamaya başladı

RİZE - Rize'de emeklilikten sonra kendisine ahşap işlerini uğraş olarak seçen vatandaş, yeni arayışlar içerisine girince atıl duruma düşmüş araba tekerleklerinden koltuk takımı yapmaya karar verdi ve o takımda komşularını ağırlamaya başladı.

Güneysu Bulutlu Köyü'nde yaşayan Şaban Canım, emeklilik hayatını kendine kurduğu atölyesinde yaptığı ahşap işleriyle değerlendiriyor. Ahşaptan katlanır sandalye, masa, sallanan sandalye, çocuk sandalyesi gibi ürünler çıkaran Canım, bu uğraşın dışına çıkarak ne yapabileceğini araştırdı. Kullanılmış ve atıl duruma gelmiş araba tekerlerini fark eden Canım işe koyuldu. Tekerleği aldı, 4 yerini bıçakla keserek ahşap ayak yerleştirdi. İlk olarak oturak kısmını tamamladığı araç tekerleğinden sandalye için birde yaslanma yeri yaptı. Canım, Atıl durumdaki tekerlekleri böylelikle geri dönüştürmüş oldu. Canım şimdi ise kendi elleriyle yaptığı koltuk ve masa takımında komşularını ağırlamanın gururun yaşıyor.

Japonların araç tekerleğinden masa ve sandalye yaptığını gördüğünü ve bunu kendisinin de yapabileceğini düşünerek işe koyulduğunu ifade eden Şaban Canım "30 yıl Rize'de fayans ustası olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra köyüme geldim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm. İlk önce oturmak için sandalye düşündüm. Bizim Alaattin diye bir amcamız var 50 sene önce bu işi yapardı. Ben devamlı merak ederdim nasıl yaptığını ve onun malzemelerini alarak ben de başladım ve çok güzel de tutturdum sandalye işini. Sonra bundan da sıkıldım, internete baktım neler yapabilirim diye. Sonra Japonların kullandığı bu sistemi gördüm. Araba lastiğinden çeşitli eşyalar yapıyorlardı. Bende en çok koltuğa ilgi duydum ve koltuğu yaptım; çok da güzel oldu. Boyasını nasıl yapayım derken altın rengi boya var, o rengi de çok severim bende altın rengine boyadım. Sonrasında gören herkes şaşırdı, hakikaten çok güzel oldu dediler. Birkaç arkadaşıma da verdim bunlardan. İnşallah yazın oturmak içinde bu sandalyeleri kullanacağız" dedi.

"Bir araba lastiğinin bu şekilde oturma gruba dönüşebileceğini biz hayal edemezdik"

Kardeşinin bu uğraşının kendilerinin de işine yaradığını dile getiren ağabey Yaşar Canım ise "Benim kardeşim emekli olduktan sonra bu işe başladı. Ömer komşumuzun dediği gibi önce kalebodur ustasıydı. Sonrasında mobilya sandalye ve masa yapmaya başladı. En sonda araba lastiklerinden oturma grubu yaptı. Bir araba lastiğinin bu şekilde oturma gruba dönüşebileceğini biz hayal edemezdik. Gerçi çok da güzel oldu, bizim de burada oturmaya bir yerimiz oldu. Burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şaban Canım'ın komşusu olan Ömer Torpi ise Canım'ın yaptığı bahçe oturma takımını çok beğendiğini ve yeni projeler için kendisiyle sohbet ettiklerini dile getirerek "Araba lastiğinden geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla mobilya kurmaya başladı. Haliyle bunların ileriki tarihlerde yeni versiyonlarını yapacağız. Bahçe mobilyaları üreteceğiz. Salıncaklı modellerini üreteceğiz" şeklinde konuştu.