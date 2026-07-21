Atılım Üniversitesi Mezunlarını Uğurladı

Atılım Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri ile mezunlarını uğurladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri gerçekleştirildi.

Son iki akademik yıl içerisinde öğrencilerin yürütücüsü olduğu 100'ü aşkın TÜBİTAK destekli araştırma projesi ve uluslararası yarışmalarda elde edilen dereceler, üniversitenin araştırma odaklı eğitim anlayışını ortaya koydu.

Gerçekleştirilen mezuniyet törenlerin ilk iki gününde üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları diplomalarını alarak, kariyer yolculuklarına ilk adımlarını attı.

Törenlerin son gününde ise üniversitenin Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı.

Üniversitenin İncek Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen törenler, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Zerlin Zaim, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri, Atılım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Baç ve Prof. Dr. Fatih Tank'ın yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Diploma takdimleriyle törenler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler keplerini havaya fırlatırken, aileleri de bu anlamlı güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

"30. kuruluş yılımıza adım attık"

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Atılım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, 30. kuruluş yılına adım attıklarını belirtti.

Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında başarı ortaya koyduklarını aktaran Eryılmaz, uluslararası düzeyde yürütülen bilimsel çalışmalar, akredite eğitim programları, modern kampüs yaşamı, özgün araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim programları ile yükseköğretimdeki konumlarını her geçen gün daha fazla güçlendirdiklerini söyledi.

Eryılmaz, öğrencilerin araştırma projeleriyle ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde elde ettiği başarılara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son iki akademik yılda fakülte ve yüksekokullarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin yürütücü olarak yer aldığı 100'den fazla araştırma projesi, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Mühendislik Fakültemiz Roket Takımı, geçtiğimiz haftalarda ABD'de gerçekleştirilen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışmasında, dünyanın çeşitli üniversitelerinden katılan 141 takım arasında, genel sıralamada 11., 10K COTS kategorisinde 7. ve ülkemizdeki üniversitelerden katılan 14 takım arasında 1. oldu."

Öğrencilerin projelerde yer almasını, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını, uluslararası bilimsel dergilerde makalelerinin yayımlanmasını büyük gururla izlediklerini ve takdir ettiklerini kaydeden Eryılmaz, bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini bir kez daha vurgulamak istediğini vurguladı.

Eryılmaz, bilimsel üretimi merkeze alan eğitim anlayışının, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Dijital ve yapay zeka çağında bilgiye ulaşma, analiz etme ve iş yapma yöntemleri değişse de başarılı ve üretken olmak için değişmeyecek tek şey, yıllar önce olduğu gibi 'çalışmak'. Mezuniyet sonrası da çalışın, hayatınızın bu yeni döneminde hayal edin ve hedefleriniz olsun." değerlendirmesini yaptı.