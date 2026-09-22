ATO Başkan Vekili, emlak danışmanlığının itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz dedi

Tüm Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (TÜMSED), "Uluslararası Gayrimenkul Sektörünün Geleceği Zirvesi" düzenledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen zirvede, gayrimenkul sektörünün mevcut durumu, küresel eğilimleri ve vizyonu ele alındı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ömür boyu çalışarak biriktirdikleri sermayeyi gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendirdiklerine dikkati çekti.

Gayrimenkul sektörünün "komisyonculuk" ya da "mesleksizlerin işi" gibi gösterilmeye çalışılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dünyada danışmanlık en prestijli mesleklerden biriyken, ülkemizde itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz. Mesleğin saygınlığını, etik kurallarını ve hukuki zeminini önce biz savunacağız." dedi.

Yılmaz, Ankara'nın yalnızca bir şehir değil, Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'yı dünya çapında bir çekim merkezi ve nitelikli yaşam kenti olarak konumlandırmak zorundayız. Depremde şehirlerin nasıl yok olduğunu gördük. Artık sadece beton satmıyoruz, çevre dostu, doğaya saygılı, sağlam ve güvenli yaşam alanları sunmak zorundayız. Beyninde ve vizyonunda betonlaşma olmayan, kendini sürekli eğiten bir sektör olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kayıt dışılıkla mücadele vurgusu

TÜMSED Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Ketrez de gayrimenkulün güvenli bir yatırım alanı olduğunu belirterek, "Gayrimenkul sektörü sadece alım-satım ya da kiralamadan ibaret olan fiziksel bir pazar değildir. Gayrimenkul ülkemiz ekonomisinin lokomotifi, sermayenin güvenli limanı ve bireylerin geleceğine yaptığı en temel yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ketrez, dünyanın hızla geliştiğini yapay zeka, büyük veri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile gelen sürdürülebilirlik standartları ve mevzuatlardaki derin dönüşümlerle gayrimenkul sektörünün yeniden tanımlandığını söyledi.

TÜMSED olarak mesleki saygınlığı ve şeffaflığı korumayı ana vizyon edindiklerini anlatan Ketrez, "Değişen ve dönüşen dünyada sektörümüzün itibarını, gücünü ve şeffaflığını korumanın yolu mesleki standartlarımızı yükseltmekten ve kayıt dışılıkla kararlılıkla mücadele etmekten geçmektedir." dedi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan da organizasyonun sektörel gelişime katkı sağladığına dikkati çekerek, sektörün geleceğine ilişkin yol haritasının kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çizileceğini söyledi.

Sektörün karşılaştığı sorunları, atılması gereken adımları ve yapılması planlanan düzenlemeleri Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle detaylı şekilde konuştuklarını dile getiren Taylan, "Uzun süredir bir araya gelemediğimiz kıymetli meslektaşlarımız ve dostlarımızla böylesi anlamlı bir organizasyonda buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılı bir zirve olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman da Bakanlık olarak düzenlemelerin sahadaki karşılığını doğrudan sektör temsilcilerinden dinlemek istediklerini belirterek, her fırsatta gayrimenkul sektörü paydaşlarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Konuşmacılara, Türkiye Körler Vakfı bünyesindeki üç görme engelliye hediye edilen beyaz bastonlar için hazırlanan sertifikalar da takdim edildi.