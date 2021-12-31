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ATO Başkanı Baran: "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar"

31.12.2021 11:57
ATO Başkanı Baran: "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde teminindeki sorunların iş dünyası gündemini meşgul ettiğini belirterek, "İş dünyası olarak çalışan, üreten, ticaret yapan, ihracat yapan kesim olarak ülkemizden en büyük beklentimiz,...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde teminindeki sorunların iş dünyası gündemini meşgul ettiğini belirterek, "İş dünyası olarak çalışan, üreten, ticaret yapan, ihracat yapan kesim olarak ülkemizden en büyük beklentimiz, istikrar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve Meclis Üyeleri'nin katılımıyla 28. Dönem 45. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, sanayinin, büyümenin öncü gücü olduğunu anlatarak, ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına satan reel sektörün, ihracatta tüm zamanların en başarılı dönemini Türkiye'ye yaşattığını dile getirdi.

Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının yüzde 80'lerden yüzde 20'lere gerilediğini vurgulayan Baran, geçen ay 221 milyar dolarlık ihracat rakamını yakaladıklarını aktardı.

Dünyada yeşil dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı bu süreçte, yerli elektrikli otomobille dünya pazarına girme hazırlığını çok kıymetli bulduklarını belirten Baran, Türkiye'nin otomobilinin, küresel ölçekte rekabet edecek bir marka olmasının yanı sıra yerli ve milli üretim gücünü göstermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde teminindeki sorunların iş dünyası gündemini meşgul ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak çalışan, üreten, ticaret yapan, ihracat yapan kesim olarak ülkemizden en büyük beklentimiz, istikrar. Ticaretimizi yaparken önümüzü görmek istiyoruz. Bu süreçte, yükselen ham madde fiyatlarının ve üretim maliyetlerinin perakende ticarete yansıması fahiş fiyat ve stokçuluk konularını gündeme taşıdı. Üyelerimiz, üretim ve tedarik zincirindeki fiyat artışları hesaba katılmadan, sadece yüksek kar elde etmek için fiyat artışı yapıyor görüntüsünden ve stokçuluk konusundan son derece rahatsızız. Fiyatlama, üretimden başlayan, dağıtıma ve satışa varan aşamalardan oluşuyor. Bu zincirin görünmeyip sadece tacirlerin suçlanması doğru değildir."

Ayrıca toplantıya, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar ile çok sayıda ATO Meclis Üyesi de katıldı. - ANKARA

ATO Başkanı Baran: İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar
ATO Başkanı Baran: İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar

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Hamster Coin, Gürsel Baran, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran: "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz istikrar" - Son Dakika
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