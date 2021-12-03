ATO Başkanı Baran: "Maden sektörü ekonomik kalkınmanın temelini oluşturuyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, maden sektörünün ülkeler için kritik öneme sahip ve stratejik kararlarında öncelikli dikkate aldıkları bir sektör olduğunu belirterek, "Maden sektörü, hammadde üretimini gerçekleştirmesi açısından çok önemli. Ekonomik kalkınmanın da temelini oluşturuyor" dedi.

ATO'nun Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) iş birliğiyle Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlediği " Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve MASİS Başkanı ve aynı zamanda ATO'nun 29 No'lu Kömür ve Yeraltı Kaynakları Meslek Komitesi Başkanı M. Naci İlci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen forumun açılışında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yatırımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan birer konuşma yaptı.

Maden sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Baran, pandemi sürecinde sektörün de zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti. Üretim ve sanayi çarklarının devamı açısından maden sektörünün ayakta kalması ve çalışmaya devam etmesinin önem taşıdığını belirten Baran, "Tedarik zincirlerinin bozulduğu bu dönemde Türkiye'nin dünyanın yeni tedarik merkezi olarak konumlanabilmesi için üretimin devamını sağlamak ancak maden sektörüyle mümkün" dedi.

Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından jeolojik kuşak itibarıyla önemli bir konumda olduğunu ifade eden Baran, dünyada ticareti yapılan 90 madenin 70'inin ülkemizde bulunduğunu söyledi. Madencilik sektörünün gerek üretim değeri, gerekse oluşturduğu istihdam ile Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya önemli katkılar sunduğunu belirten Baran, "2010 yılında madencilik sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya katkısı 12,6 milyar lira iken, 2020 yılında 59,2 milyar liraya yükseldi" diye konuştu. Baran salgının etkilerine rağmen sektörün 2020 yılında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dijitalleşme, gelişen teknoloji ve salgın sürecinin son dönemde madenlere talebi artırdığına dikkati çeken Baran, "Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan madencilik sektörünün ihracat pazarlarımızda yaşanan değişim ve dönüşüme kayıtsız kalması mümkün görünmüyor. Sektörün öncüsü olan kuruluşlar süreci yakından takip ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya ayrıca ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile ATO'nun 29 No'lu Kömür ve Yeraltı Kaynakları Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA