ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin, "Barışçıl çözüm üretilememesi halinde enerji, turizm başta olmak üzere birçok sektörümüzün olumsuz etkileneceği ortada." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın 28. Dönem Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, Rusya'nın, Ukrayna'ya müdahalesinin iki ülkeyle de ekonomik ve ticari ilişkileri olan Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, bu ülkelerle toplam 40 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin iki ülkeyle turizm, enerji ve müteahhitlikte yoğun faaliyet içinde olduğunu ifade eden Baran, "Barışçıl çözüm üretilememesi halinde enerji, turizm başta olmak üzere birçok sektörümüzün olumsuz etkileneceği ortada. İki ülke arasındaki sorunların en kısa zamanda diplomasi yoluyla çözümlenmesini hem bizim hem de tüm dünyanın istikrar ve huzuru için temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60 milyarlık kredi kefalet paketi için de "Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketinin ve ekonomimiz için atılan adımların üreten ve ihracat yapan işletmelere, ekonomimizin gelişmesine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olarak katılan KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de destek paketlerine ilişkin bilgi verdi.