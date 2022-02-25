ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

25.02.2022 13:17
ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin, "Barışçıl çözüm üretilememesi halinde enerji, turizm başta olmak üzere birçok sektörümüzün olumsuz etkileneceği ortada.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin, "Barışçıl çözüm üretilememesi halinde enerji, turizm başta olmak üzere birçok sektörümüzün olumsuz etkileneceği ortada." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın 28. Dönem Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, Rusya'nın, Ukrayna'ya müdahalesinin iki ülkeyle de ekonomik ve ticari ilişkileri olan Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, bu ülkelerle toplam 40 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin iki ülkeyle turizm, enerji ve müteahhitlikte yoğun faaliyet içinde olduğunu ifade eden Baran, "Barışçıl çözüm üretilememesi halinde enerji, turizm başta olmak üzere birçok sektörümüzün olumsuz etkileneceği ortada. İki ülke arasındaki sorunların en kısa zamanda diplomasi yoluyla çözümlenmesini hem bizim hem de tüm dünyanın istikrar ve huzuru için temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 60 milyarlık kredi kefalet paketi için de "Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketinin ve ekonomimiz için atılan adımların üreten ve ihracat yapan işletmelere, ekonomimizin gelişmesine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olarak katılan KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de destek paketlerine ilişkin bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Eşi ve kızı, Türkiye'ye dönecekleri gün Ukrayna'da mahsur kaldı Eşi ve kızı, Türkiye'ye dönecekleri gün Ukrayna'da mahsur kaldı Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi

Türkiye, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
13:13 Yüzündeki kan, alnındaki bandaj ile Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Olena Kurilo'dan kan donduran sözler!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement