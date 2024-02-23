ATO Başkanı: KDV mevzuatı güncellenmeli ve tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanmasının karmaşaya yol açtığını belirterek, "KDV mevzuatı güncellenmeli ve sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli." ifadesini kullandı.
Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, yönetim kurulu ve çeşitli meslek komitelerinin üyeleri ile Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.
Baran, buradaki konuşmasında, Bakan Mehmet Şimşek ve yardımcılarına reel sektörün sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri ve vergi veren kesimin sorunlarının çözümü konusunda da çalışmalar yapmaları nedeniyle teşekkür etti.
Oda üyelerinin etkin ve verimli faaliyet yürütmeleri için önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, KDV mevzuatının güncel ve ihtiyaca cevap verir yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.
Baran, "Aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanması, karmaşaya yol açıyor. KDV mevzuatı güncellenmeli ve sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli." ifadelerini kullandı.
Baran, 2023 ve 2024 yılları için uygulaması zorunlu hale gelen enflasyon muhasebesinin, 2024-2026 hesap dönemleri için ihtiyari veya vergisiz hale getirilmesine ilişkin talepleri de iletti.
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