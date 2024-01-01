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ATO Başkanı: Mesleki ve teknik lise mezunlarına teşvik verilmesi ara eleman sorununu çözecek - Son Dakika
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ATO Başkanı: Mesleki ve teknik lise mezunlarına teşvik verilmesi ara eleman sorununu çözecek

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki ve teknik lise mezunu çalışanlara, ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine çeşitli alanlarda teşvik verilmesinin, reel sektörün kronik hale gelen ara eleman sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Baran, mesleki ve teknik eğitim almış ara elemanların reel sektörün kalbi olduğunu vurgulayarak, mesleki eğitimden geçen gençlere kolaylıklar sağlanması ve teşviklerin verilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO Başkanı: Mesleki ve teknik lise mezunlarına teşvik verilmesi ara eleman sorununu çözecek
01.01.2024 - 14:25,
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Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki ve teknik lise mezunu çalışanlara, ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine çeşitli alanlarda teşvik verilmesinin, reel sektörün kronik hale gelen ara eleman sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak mesleki ve teknik lise mezunlarına çalışma hayatında getirilecek teşvik ve kolaylıkların, reel sektörün ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağını söyledi. Reel sektörün ara eleman bulma sıkıntısının pandemi sonrasında arttığına dikkati çeken Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya ve özellikle hizmet sektörü de olmak üzere hemen her sektörde ara eleman sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde önemli mesafeler kat ettiğini kaydeden Baran, "Mesleki ve teknik eğitim almış ara eleman olarak adlandırılan iş gücü reel sektörün kalbi durumunda. Oysa gençler ve aileler iyi bir iş bulmak için tek seçeneğin üniversite okumak olduğunu düşünüyor. Öncelikle bu algıyı yıkmalıyız. Her yıl yüzbinlerce genç üniversitelerden mezun oluyor, ne onlar aradığı işi ne de işveren aradığı elemanı bulamıyor. İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz. Ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine verilecek teşviklerin, reel sektörün kronik hale dönüşen ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Meslekliye teşvik, ara eleman sorununun aşılmasında güçlü bir adım olacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Gürsel Baran, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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