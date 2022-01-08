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ATO'dan desteklerde esnaf-tacir ayrımına tepki - Son Dakika

ATO'dan desteklerde esnaf-tacir ayrımına tepki

08.01.2022 10:27
ATO'dan desteklerde esnaf-tacir ayrımına tepki

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin, devlet destekleri ve banka kredilerinde esnaf-tacir ayrımı yapılmasına tepki gösterdiğini belirterek, "Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye, birbirinden farklı uygulamaya tabi...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin, devlet destekleri ve banka kredilerinde esnaf-tacir ayrımı yapılmasına tepki gösterdiğini belirterek, "Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye, birbirinden farklı uygulamaya tabi tutulması üyelerimiz tarafından eleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, ticari hayatın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve desteklemelerde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması gerektiğini savundu.

Salgın sürecinden itibaren, mücbir sebep kapsamına alınma ve diğer desteklemelerde iş yerlerinin bağlı bulunduğu meslek odasına göre ayrı uygulamaya tabi tutulduğunu anımsatan Baran, basit usulde vergi tutan esnafların vergi muafiyeti kapsamına alınarak korunduğunu vurguladı.

Baran, Türkiye Halk Bankasının esnaf ve sanatkarlara 2024 sonuna kadar yüzde 50 indirimle kredi kullandırmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, bu karar içinde "kredi talep eden esnaf ve sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı/sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınır" hükmünün yer almasından üzüntü duyduklarını bildirdi.

"Resmi Gazete'de ilgili kararı ve içinde yazan hükmü gören üyelerimiz odamızı arayarak sitemini iletiyor." diyen Baran, kararı açıklamakta güçlük çektiklerini kaydetti.

Baran, sadece ticaret odasına kayıtlı olmaları nedeniyle üyelerin tamamının büyük işletme olarak değerlendirildiğini ve yan yana dükkanlarda aynı işi yapan işletmelerin farklı uygulamalara maruz bırakıldığını vurgulayarak, "Bu durum, biri spor ayakkabılı diğeri çıplak ayakla iki kişinin aynı koşuda yarıştırılmasına benziyor. Yanımızdaki esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin koşullarının iyileştirilmesini biz de çok isteriz, bundan büyük memnuniyet de duyarız. Ancak ticaret yapan, istihdam sağlayan ve vergi veren üyelerimizin, esnaflara sağlanan koşullarla aynı şartlarda kredi kullanımına dair taleplerine söyleyecek söz bulamıyoruz. Esnafın da tüccarın da bu ülkenin öz evladı olduğuna inanıyoruz, bunu uygulamada da görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Gürsel Baran, Türkiye, Banka, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan desteklerde esnaf-tacir ayrımına tepki - Son Dakika Ekonomi


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