Atölyeler üretiyor, ekonomi ve istihdam güçleniyor

Ekonomi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. 8 bin nüfuslu ilçenin ekonomisine 267 kişilik istihdamla katkı sağlayan tekstil atölyesini de ziyaret eden Makas, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'i makamlarında genel durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ilçe genelindeki çalışmalar ve vatandaş talepleri ele alınırken, Vali Makas'a yönetim faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler sunuldu. Protokol ziyaretlerinin ardından Şehit Satılmış Teke Pazar Yeri'ne geçen Vali Makas, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve pazar alanındaki atmosferi yerinde inceleyen Makas, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini de not aldı.

Vali Makas, pazar yerinin ardından 267 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesini de ziyaret etti. Üretim süreçleri ve çalışanların çalışma şartları hakkında bilgi alan Makas, çalışanlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İlçe ekonomisine önemli katkı sağlayan atölye için emeği geçenlere teşekkür eden Vali Makas, buradaki yetkililere başarı dileklerini iletti. - KIRIKKALE