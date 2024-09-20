ATP 2024\'ün İlk Yarısında 174 Milyon Lira Net Kar Elde Etti

Ekonomi

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP) 2024'ün ilk yarısında 174 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, 2024'ün ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında şirket, yıllık bazda yüzde 30'luk reel büyüme ile gelirlerini 882 milyon liraya, faaliyet karını yüzde 49 artışla 130 milyon liraya ulaştırdı. Net karı ise yüzde 28 oranında artarak 174 milyon lira olarak gerçekleşti.

Finans, konuk ağırlama ve enerji sektörleri başta olmak üzere, kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu yaşamsal platform, yazılım ve hizmetleri geliştiren ATP, 2024'ün ilk yarısındaki güçlü finansal performansını sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı projeleriyle birleştirerek, önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Şirket, faaliyet gösterdiği pazarlarda yatırımlarını hızlandırarak ciro ve karlılık artışını devam ettireceğini öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2024'e güçlü bir başlangıç yaparak ilk yarı hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Cinali, "Sürdürülebilir ve dengeli iş modelimizle karlı büyüme yolunda sağlam adımlar attık. Faaliyet karımız yüzde 49 olarak büyürken, FAVÖK'ümüzü ikinci çeyrekte yüzde 27 ve yılın ilk yarısında toplamda yüzde 33 oranında yukarı taşıdık. FAVÖK artışımızın ciro artışının üzerinde gerçekleşmesi, verimliliğimizin ve iş modelimizin ölçeklenebilirliğini yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Global ölçekte ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda gerçekleştirdikleri büyümeden memnuniyet duyduklarını aktaran Cinali, AR-GE yatırımları ve yenilikçi projeleri sayesinde müşteri sayılarını her çeyrek yukarı taşıdıklarınI aktardı.

Cinali, konuk ağırlama sektöründe kiosklarla gösterdikleri başarıya, bu yıl otomatik teslimat dolapları ve masaya servis teknolojilerin ide eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finans markamız ATP Tradesoft, dijitalleşmede önde geldiği sektöründe müşteri tabanını genişleterek liderliğini perçinlemektedir. ATP, müşteri ihtiyaçlarını öngörerek yapay zeka, blok zincir ve robotik otomasyona yönelik yatırımlarını hızlandırmaktadır. Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ilk dijital yeşil enerji pazaryeri olan ATP GreenX'e karbon emisyonu hesaplama ve raporlama modülünü ekleyerek, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırdık. En son girişimimiz ATP RobotX, işletmelerin verimliliğini artıran otonom robot çözümleri ile birçok sektörde müşteri kazanmaktadır. Yurt dışı çalışmalarımızda ise stratejik ortaklıklar kurarak ve ürünlerimizi dış pazarlara uyumlayarak müşteri kazanımlarımızı hızlandırmaktayız."