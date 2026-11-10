ATP'nin 9 aylık net kârı 2,1 milyar TL oldu, yurt dışı satışları yüzde 39 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ATP'nin 9 aylık net kârı 2,1 milyar TL oldu, yurt dışı satışları yüzde 39 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATP\'nin 9 aylık net kârı 2,1 milyar TL oldu, yurt dışı satışları yüzde 39 arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ATP, 2026'nın ilk 9 ayında ana ortaklık net kârını 2,1 milyar TL, FAVÖK'ünü 4,1 milyar TL olarak açıkladı. Şirketin gelirleri 5,6 milyar TL olurken yurt dışı satışları geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 39 arttı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin (ATP), 9 aylık ana ortaklık net karı 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin gelirleri 5,6 milyar TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri 5,6 milyar TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ana ortaklık net karı ise 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Gelirlerini reel bazda koruyan ATP, dönemi güçlü karlılık marjlarıyla tamamladı.

Tekrarlayan gelir sağlayan iş modelleri ve farklı coğrafyalara yayılan operasyonlar, şirketin dokuz aylık performansını destekledi. Şirket, aynı dönemde yapay zeka, bulut bilişim ve karbon piyasalarına yönelik çözümlerine yatırım yapmayı sürdürdü.

ATP CEO'su Ümit Cinali, yılın ilk dokuz ayına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2026 yılının ilk dokuz ayında şirket olarak operasyonel ve finansal açıdan istikrarlı bir performans sergiledik. Operasyonel faaliyetlerimizden elde ettiğimiz ciroyu yüzde 13,2, FAVÖK'ü ise yüzde 26,7 oranında yukarı taşımayı başardık. Dünyada ve ülkemizde makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, ürün portföyümüzü yenilikçi teknolojilerle geliştirirken uluslararası müşteri ağımızı genişlettik. Büyümemizin kalıcılığı açısından, çözümlerimizin farklı müşterilerde ve coğrafyalarda ölçeklenerek tekrarlayan gelir oluşturma kapasitesini önemsiyoruz. Ürün geliştirme yatırımlarımızı, uluslararası pazarlardaki çalışmalarımızı ve ATP Capital'in portföyünü bu yaklaşım çerçevesinde yönetiyoruz."

Uluslararası müşteri sayısı yurt içindeki seviyeye yaklaştı

Şirketin uluslararası büyümesinde restoran teknolojileri öne çıktı. Yılın ilk yarısında ATP Zenia'nın kullanıldığı restoran sayısı 11 ülkede 4 bini aşarken, Sahra Altı Afrika'daki operasyonları 6 ülkede 800'ün üzerinde restorana ulaştı.

Uluslararası operasyonların gelişimini değerlendiren Cinali, "Yılın ilk dokuz ayını, uluslararası müşteri sayımızın yurt içindeki müşteri sayımıza yaklaştığı bir yapıyla tamamladık. Aynı dönemde yurt dışı satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 39 artırdık. Farklı coğrafyalarda büyümeye yönelik çalışmalarımızın karşılığını, genişleyen müşteri ağımız ve artan yurt dışı satışlarımızla alıyoruz. Çok ülkeli operasyonlarımız ve müşterilerimizin kritik süreçlerinde kullanılan ürünlerimiz, çözümlerimizi yeni pazarlara taşımak için önemli bir deneyim sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bu birikimi yeni iş birliklerine aktarmaya odaklanacağız" dedi.

Şirket, yılın son çeyreğinde ATP AiX ve ATP FinX başta olmak üzere yapay zeka odaklı ürünlerini geliştirmeyi, ATP Zenia'nın uluslararası kullanımını yaygınlaştırmayı ve ATP GreenX'in sürdürülebilirlik teknolojileriyle Avrupa pazarındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, ATP Capital portföyündeki şirketlerin büyümesini desteklerken ana faaliyet alanlarını tamamlayan yeni teknoloji ve iş modellerini değerlendirmeyi sürdürecek.

Kaynak: İHA
TeknolojiİstanbulEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:07:15. #7.12#
SON DAKİKA: ATP'nin 9 aylık net kârı 2,1 milyar TL oldu, yurt dışı satışları yüzde 39 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android