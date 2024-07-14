ATSO Başkanı Ali Bahar, küçük aile işletmelerine ek süre istedi

Ekonomi

ATSO Başkanı Ali Bahar, turizmde faaliyet gösteren küçük aile işletmelerinin "Basit Konaklama Turizm Belgesi" alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından ek süre istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde 2426 tesisin basit konaklama belgesi almadığını duyurmasının ardından, seyahat acentelerinden bu tesislerle çalışmamalarını istemesi üzerine, küçük aile işletmelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Belediyeler tarafından 28.07.2021 tarihinden önce tanzim edilen ve konaklama tesisi hüviyetindeki iş yeri açma ruhsatına sahip işletmelerin bakanlığa başvurarak Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi alma zorunluluğu getirildiğini kaydeden Başkan Bahar Bahar, "Belediyeden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli oteller ismi ile anılan ve çoğunluğu küçük aile işletmeleri olan otellerimiz büyük sorun yaşamaktadır. Aslında belediye iş yeri açma ruhsatında pansiyon, ev pansiyonculuğu veya otel yazan işletmeler bugüne kadar konaklama hizmeti verebiliyorken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tüm konaklama sektörünü kendi kaydı ve yönetimi altına alınmasını amaçlayan bir düzenleme getirildi" dedi.

'Düzenleme ile güvenlik ve vergi açığı kapatıldı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmanın güvenlik ve vergi kaydı olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, "Ülkemizde ticari bir işletmede konaklayan misafirleri güvenlik amacıyla kayıt altına almak, vergi açısından da bu konaklama hizmeti veren küçük yapıların kayıt altına alınmasını amaçlayan bir çalışma. Herhangi bir kritere bakılmaksızın bu küçük işletmelerin bakanlığa başvurmaları halinde "Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi" düzenlenmiş ve bu şekilde konaklama işletmesi olarak faaliyet gösteren tüm binalar kayıt altına alınmıştır. Yapılan düzenleme ile hem bir güvenlik hem de bir vergi açığı kapatılmıştır. Sektörün bütünlük içinde değerlendirilmesi ve yürütülmesi kuşkusuz isabetli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Duyurular muhataplarına ulaşmadı

Basit Konaklama Turizm Belgesi başvurularında konunun muhataplarına ulaşmadığını gördüklerini ifade eden Başkan Ali Bahar, "Birçok iletişim aracı kullanılarak duyurulmuş olan uygulama muhataplarına ulaşmamış, belgeyi almaları için gereken süre maalesef kaçırılmıştır. Aile işletmeleri niteliğindeki küçük küçük otellerimizin ruhsatları bu günlerde belediyelerce iptal edilmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olmadığından iş yerleri kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi. Ali Bahar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu önemli konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, küçük aile işletmelerine destek olmasını umut ettiklerini belirtti.

Müracaata imkan verilmeli

Devasa otel yapılarının yanı sıra mimarisi ve özgün işletme tarzlarıyla ön plana çıkan işletmelerin konaklama ve misafir çeşitliliği oluşturduğunu vurgulayan Başkan Bahar, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bu özellikleriyle, ülke turizmine ve dolayısıyla ekonomisine katkı sağlamaktalar. En küçük biriminden en büyük birimine kadar ihtiyaç duyduğumuz konaklama işletmelerindeki çeşitliliğin davamı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan daha önceden belediyeler tarafından düzenlenmiş olan otel veya pansiyon ruhsatına sahip olan tüm işletmelere istisnasız olarak Bakanlıkça yeni bir ek süre verilerek Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi'ne müracaatlarına imkan verilmesini, gerek ekonomimize gerekse turizmimizin çeşitliliği açısından yarar görmekteyiz. Küçük aile işletmeleri turizmimizin zenginliğidir. Konunun birçok küçük otel işleten ailenin yaşam kaynağı olduğu da unutulmamalıdır." - ANTALYA