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ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü - Son Dakika

ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü

21.12.2021 10:05
ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında eğitim protokolü imzalandı. Protokol Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver tarafından imzalandı. Konu ile ilgili konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından hazırlanan bilgilendirme programları kapsamında Odamız üyeleri ve üye çalışanları için çevre bilincini artırmaya yönelik online seminerler gerçekleştirilecek. Pandeminin seyrine göre seminerlerin Oda bünyesinde bulunan salonlarda yüz yüze gerçekleştirilebilecek" dedi.

"Bakanlığa rapor verilecek"

ATSO'nun en önemli faaliyetlerinden birinin Çevreci Dönüşüm çalışması olduğunu belirten Davut Çetin, "Bu eğitimleri sadece çevre dostu olduğumuz için değil, artık ekonomi buna bağlı olduğu için yapıyoruz. Çevreci Dönüşüm faaliyetleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, il Müdürlükleri, ASAT, DSİ, OSB; ASBAŞ ve diğer kuruluşlarla büyük bir çalışma içine girdik. 100 civarında uzman, akademisyen çalışmaya başladı. Dünya döngüsel ekonomiye geçiyor. Yeni yatırım, ticaret ve istihdam alanı döngüsel ekonomi gibi alanlar olacaktır. Türkiye Paris İklim anlaşmasını onayladı ve AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmalarını başlattı. Dönüşüm süreci artık başlamıştır, iki yıl sonra ihracatta bu konu önümüze gelecektir. Bu nedenle sektörel çalışmalarda hızlı ilerlememiz gerekiyor. Çevre Bakanlığı'nın yeni yayınladığı yönetmeliğe göre; artık kimya, ahşap, tekstil, atık su, hayvancılık, su ürünleri, süt işletmeleri gibi birçok işletme havaya, toprağa ve suya emisyon veya salım miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa raporlayacak. Bu raporlama karbon vergisine hazırlık aşamasıdır" diye konuştu.

"Çevreci oda unvanı"

Oda olarak "çevreci oda" unvanı almak istediklerini de belirten Davut Çetin, "Bu doğrultu da Güneş Enerjisi Santrali projemizi başlattık. Ayrıca sıfır atık hedefini de koyduk. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubemizle birlikte yapacağımız eğitim programı ile üyelerimizi ve çalışanlarını bu alanda bilinçlendirmek istiyoruz. Tüm üyelerimizin seminerleri takip etmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Seminerler düzenlenecek"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünver de, ATSO'nun Çevreci Dönüşüm çalışmalarını önemsediklerini ve en önemli paydaş kurumlarından biri olduklarını söyledi.

İlk etkinliğin 24 Aralık cuma günü 14.00 - 15.00 saatleri arasında "İklim Değişikliğinin Ekonomiye Etkileri Uyum Süreci ve Yeşil Mutabakat" başlığıyla gerçekleşeceğini belirten Derya Ünver, eğitim programı kapsamında: "İklim değişikliği kaynaklı afetler ve Antalya", "Sanayinin çevresel rotası döngüsel ekonomi", "Tarımda verimli kaynak kullanımı, "Geleceğin Antalya'sında çevre ve turizm ilişkisi", "Bütüncül su yönetimi", "Sıfır atık sistemi ve GEKAP", "Gelişen dünya büyüyen sorun: e-atıklar", "Yeşil Binalar - BREEAM Metodolojisi ile binaların sürdürülebilirliği" ve "Uluslararası yeşil anahtar programı" başlıklı seminerler düzenleyeceklerini bildirdi. - ANTALYA

ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü
ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, geri dönüşüm, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO ve Çevre Mühendisleri Odası arasında eğitim protokolü - Son Dakika Ekonomi


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