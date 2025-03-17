Auto Kale Oto Ekspertiz ve Adana Sanayi Odası'ndan "Geleceğin Ustaları" konferansı

Auto Kale Oto Ekspertiz ile Adana Sanayi Odası işbirliği kapsamında "Geleceğin Ustaları" konferansı, Adana'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekbaş Şirketler Grubu markası Auto Kale Oto Ekspertiz, sektörünün geleceğine yönelik eğitim projelerini sürdürüyor.

Adana Model Fabrika'da gerçekleştirilen konferans, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini sektörel yeniliklerle buluşturmayı, mesleki eğitimle iş dünyası arasında köprü kurmayı hedefledi.

Otomotiv sektöründe yapay zekanın (AI) kullanımını mercek altına alan etkinlikte, AI destekli teşhis sistemlerinin araç kontrollerinde hız ve doğruluk sağladığına değinildi. İkinci el araç pazarında güvenilirliği artıran temel unsurlardan ekspertiz hizmetlerinin detaylarına yer verilen konferansta, öğrenciler için otomotiv ve ekspertiz sektöründe mevcut kariyer fırsatları tanıtıldı.

Teorik bilgilerin, sunumlar ve uygulamalı örneklerle desteklendiği etkinlikte, araçların teknik durumunun şeffaf bir şekilde ortaya konmasının, hem alıcılar hem de satıcılar için güven oluşturduğuna, AI teknolojisiyle desteklenen ekspertiz süreçlerinin, hata payını azalttığına ve detaylı raporlama sunduğuna işaret edildi.

Farklı illerde de düzenlenecek

Auto Kale Ekspertiz, mesleki eğitim projelerine devam ederek Geleceğin Ustaları konferansını Türkiye'nin farklı illerinde de düzenlemeyi hedefliyor. Şirket, bu çalışmalarla otomotiv sektöründe nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekbaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, AI'nın, otomotiv sektöründe kritik bir öneme sahip olduğunu, ekspertiz hizmetlerinin, bu teknolojilerle daha güvenilir ve etkin hale geldiğini belirtti.

Baş, "Gençlerimize teknolojik gelişmeleri tanıtarak, geleceğe hazır olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Konferans, öğrencilerin, otomotivdeki yapay zeka uygulamalarını ve ekspertizin değerini kavramasına olanak tanıdı." ifadelerini kullandı.