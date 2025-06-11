Automechanika Istanbul 2025'te Truck1 ile Ortaklık

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin önemli etkinliklerinden olan Automechanika Istanbul 2025, dijital pazar yeri Truck1 ile medya ortaklığı kurdu.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin önemli etkinliklerinden olan Automechanika Istanbul, 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Dijital pazar yeri Truck1 ile medya ortaklığı kuran Automechanika Istanbul'a 1.500 katılımcı bekleniyor. Katılımcılar; yedek parçalar, bileşenler, aksesuarlar, elektronik sistemler, bağlantı çözümleri ve otonom sürüş teknolojilerine kadar binlerce ürünü sergileyecek. Etkinlik programı, hedefe yönelik seminerler, atölye çalışmaları ve B2B ağ oluşturma etkinlikleriyle devam edecek. - İSTANBUL