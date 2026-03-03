Av Sezonu Kapatıldı - Son Dakika
Av Sezonu Kapatıldı

03.03.2026 11:28
DKMP, av sezonunun 1 Mart itibarıyla Türkiye genelinde kapandığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun kara avcılığını düzenleyen temel yasa olduğu belirtildi.

Kanunla av ve yaban hayvanlarının, yaşama ortamlarıyla birlikte korunmasının ve geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Dünyanın ortak mirası olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altına giren av ve yabanıl kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yanı sıra tüm kurum ve kuruluşların ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma şartıyla yasal olarak av yapabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kanunun ilgili maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonunun (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için karar aldığı hatırlatılarak, "2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca, av sezonu 1 Mart itibarıyla ülke genelinde kapanmıştır. 1 Mart tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Merkez Av Komisyonu mayısta toplanacak

Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir. Merkez Av Komisyonu mayıs ayı içinde toplanarak 2026-2027 av dönemini kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir."

Kaynak: AA

