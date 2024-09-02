Ekonomi

Immobile\'nin hareketi kırmızı kart mı? Herkes bunu tartışıyor

Tüm şüphelerin yoğunlaştığı amcayla ilgili yeni karar

Av yasağı bitti, tezgahlar palamutla doldu

RİZE - Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Dün gece balıktan dönen motorların bol miktarda palamut avı gerçekleştirmesiyle bugün tezgahlar şenlendi. Önceleri el yakan palamutun tanesi tezgahlarında 50 TL'den satışa sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde balıkçı tezgahlarında müşteriler ucuz palamut almaya başlarken, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Rize Pazar'da balıkçı esnafı Murat Kurt, dün 100 TL'den sattıkları palamudun bugün yarı fiyata düştüğünü söyleyerek, "Dün gece balıkçı tekneleri bol miktarda palamut yakaladı. Bu da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorduk. İlk günlerden bu bolluk yaşanmaya başladı. İnşallah sezon boyu devam eder" dedi.

Tanesi 50 TL'den palamut alan vatandaşlar da, fiyattan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dönerin kilosu 2 bin TL'ye geliyor. Lokantada 100 gram döner yedim 200 lira verdim. Palamudun tanesi 50 TL bedava. Vatandaş bu sezon palamuda doyacak inşallah" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk günleri olmasına rağmen bazı vatandaşların kasa işi fiyat sorması da dikkatlerden kaçmazken, fiyatın ilerleyen zamanlarda yükselebileceği endişesinde oldukları gözlendi.