Avixa'ya 24 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avixa'ya 24 Milyon Lira Ceza

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Avixa İlaç'a burun spreyi pazarındaki kötüye kullanım nedeniyle 24 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişiminin sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, dağıtımını yaptığı iki burun spreyine yönelik uygulamaların incelendiği, içerikleri ve formülleri aynı olan iki ilaçtan birinin, piyasaya yeterli miktarda sunulmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntem, tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın, çift etkin maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerin pazara girişini engellediğinin ve kamu zararına yol açtığının anlaşıldığı ve bu kapsamda verilen cezaya işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa'ya, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avixa'ya 24 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: Avixa'ya 24 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.