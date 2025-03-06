AVM'lerde Ramazan Zirvesi

Ekonomi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, ramazan ayında alışveriş merkezlerinde (AVM') iftar sonrasında ziyaretçi sayılarında artış gözlendiğini belirterek, "Ramazan ayında en fazla hareketliliğin yaşandığı sektörler arasında gıda mağazaları ve marketler ile yeme-içme alanları ön plana çıkıyor." dedi.

Şapkacı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ramazan ayında AVM'lerde hem dekoratif hem de operasyonel anlamda çeşitli hazırlıklar yapıldığını anlattı.

Özellikle iftar sonrası hareketliliğin arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bazı AVM'lerin kapanış saatlerini uzatarak ziyaretçilere daha fazla zaman tanıyabildiğini söyleyen Şapkacı, "Ancak kapanış saatlerine ilişkin kararlar, AVM yönetimleri ve kiracı markalar arasında yapılan değerlendirmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Tüm AVM'lerde bu uygulama zorunlu olmamakla birlikte, yoğun talep görülen lokasyonlardaki AVM'lerde daha sık tercih ediliyor." diye konuştu.

Şapkacı, gün içerisindeki ziyaretçi girişinin akşam saatlerinde yoğunlaştığını kaydederek, bayram alışverişiyle birlikte müşteri girişlerinin de dengeleneceğinin ve bir önceki ayla paralel bir gelişim göstereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Ramazan ayında ziyaretçi trafiğinin AVM'nin lokasyonuna ve yapısına göre farklılık gösterdiğine işaret eden Şapkacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı AVM'lerde gün boyunca daha sakin bir tempo gözlenirken, iftar sonrası hareketlilik belirgin şekilde artıyor. AVM'lerde özellikle yeme-içme alanlarında yoğunluk yaşanırken, iftar sonrasında alışveriş ve sosyalleşme amacıyla gelen ziyaretçilerin sayısında artış gözleniyor. Ramazan ayında en fazla hareketliliğin yaşandığı sektörler arasında gıda mağazaları ve marketler ile yeme-içme alanları ön plana çıkıyor. Özellikle bayram hazırlıkları kapsamında ramazanın son 10 gününde giyim ve ayakkabı mağazalarında yoğunluk yaşanıyor."

Ramazan ayında birçok etkinlik düzenleniyor

Şapkacı, AVM'lerde ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, geleneksel el sanatları sergilerinden ebru ve hat sanatı gibi kültürel atölyelere kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, "AVM'lerdeki restoran ve kafe işletmeleri, misafirlerine özel iftar menüleri sunarak geniş bir alternatif yelpazesi oluşturuyor. Tüm bu hazırlıklar, AVM'leri ramazan ayında yalnızca alışveriş yapılan mekanlar olmaktan çıkarıp, aynı zamanda sosyalleşme ve kültürel deneyim merkezlerine dönüştürüyor." diye konuştu.

AVM'lerin yalnızca alışveriş yapılan yerler olmaktan çıkıp sosyal yaşamın merkezlerinden biri haline geldiğini anlatan Şapkacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen tüketici alışkanlıkları, dijitalleşmenin hız kazanması ve e-ticaretin yükselişi, AVM'leri ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya yönlendirdi. Bu dönüşüm, AVM'lerde yeme-içme alanlarının genişlemesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artması ve eğlence odaklı mekanların çoğalmasıyla kendini gösteriyor. Artık AVM'lerde sinema, konser, sergi ve çocuklara yönelik atölyeler gibi aktiviteler, ziyaretçilerin sadece alışveriş için değil, kaliteli zaman geçirmek için de AVM'leri tercih etmesini sağlıyor."