AVM'lerde Ramazan Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AVM'lerde Ramazan Zirvesi

Ramazan'da AVM'lerde iftar sonrası ziyaretçi artışı gözlemleniyor, yeme-içme alanları ön planda.

06.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, ramazan ayında alışveriş merkezlerinde (AVM') iftar sonrasında ziyaretçi sayılarında artış gözlendiğini belirterek, "Ramazan ayında en fazla hareketliliğin yaşandığı sektörler arasında gıda mağazaları ve marketler ile yeme-içme alanları ön plana çıkıyor." dedi.

Şapkacı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ramazan ayında AVM'lerde hem dekoratif hem de operasyonel anlamda çeşitli hazırlıklar yapıldığını anlattı.

Özellikle iftar sonrası hareketliliğin arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bazı AVM'lerin kapanış saatlerini uzatarak ziyaretçilere daha fazla zaman tanıyabildiğini söyleyen Şapkacı, "Ancak kapanış saatlerine ilişkin kararlar, AVM yönetimleri ve kiracı markalar arasında yapılan değerlendirmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Tüm AVM'lerde bu uygulama zorunlu olmamakla birlikte, yoğun talep görülen lokasyonlardaki AVM'lerde daha sık tercih ediliyor." diye konuştu.

Şapkacı, gün içerisindeki ziyaretçi girişinin akşam saatlerinde yoğunlaştığını kaydederek, bayram alışverişiyle birlikte müşteri girişlerinin de dengeleneceğinin ve bir önceki ayla paralel bir gelişim göstereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Ramazan ayında ziyaretçi trafiğinin AVM'nin lokasyonuna ve yapısına göre farklılık gösterdiğine işaret eden Şapkacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı AVM'lerde gün boyunca daha sakin bir tempo gözlenirken, iftar sonrası hareketlilik belirgin şekilde artıyor. AVM'lerde özellikle yeme-içme alanlarında yoğunluk yaşanırken, iftar sonrasında alışveriş ve sosyalleşme amacıyla gelen ziyaretçilerin sayısında artış gözleniyor. Ramazan ayında en fazla hareketliliğin yaşandığı sektörler arasında gıda mağazaları ve marketler ile yeme-içme alanları ön plana çıkıyor. Özellikle bayram hazırlıkları kapsamında ramazanın son 10 gününde giyim ve ayakkabı mağazalarında yoğunluk yaşanıyor."

Ramazan ayında birçok etkinlik düzenleniyor

Şapkacı, AVM'lerde ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, geleneksel el sanatları sergilerinden ebru ve hat sanatı gibi kültürel atölyelere kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, "AVM'lerdeki restoran ve kafe işletmeleri, misafirlerine özel iftar menüleri sunarak geniş bir alternatif yelpazesi oluşturuyor. Tüm bu hazırlıklar, AVM'leri ramazan ayında yalnızca alışveriş yapılan mekanlar olmaktan çıkarıp, aynı zamanda sosyalleşme ve kültürel deneyim merkezlerine dönüştürüyor." diye konuştu.

AVM'lerin yalnızca alışveriş yapılan yerler olmaktan çıkıp sosyal yaşamın merkezlerinden biri haline geldiğini anlatan Şapkacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen tüketici alışkanlıkları, dijitalleşmenin hız kazanması ve e-ticaretin yükselişi, AVM'leri ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya yönlendirdi. Bu dönüşüm, AVM'lerde yeme-içme alanlarının genişlemesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artması ve eğlence odaklı mekanların çoğalmasıyla kendini gösteriyor. Artık AVM'lerde sinema, konser, sergi ve çocuklara yönelik atölyeler gibi aktiviteler, ziyaretçilerin sadece alışveriş için değil, kaliteli zaman geçirmek için de AVM'leri tercih etmesini sağlıyor."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Etkinlikler, Alışveriş, Ekonomi, Kültür, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AVM'lerde Ramazan Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: AVM'lerde Ramazan Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.