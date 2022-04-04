AVM'lerden ilk çeyrekte salgını atlatma sinyali - Son Dakika

Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Kısıtlamasız geçen 2022 yılının ilk çeyreğinde, kısmi kısıtlamalarla geçen 2021'in aynı dönemine göre, ziyaretçi adetlerinde yaklaşık yüzde 150'ler seviyesinde artış oldu. İkinci çeyrekle birlikte sektör bazında ziyaretçi sayısının pandemi öncesi seviyelere geleceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Venezia Mega Outlet açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirler ve kısıtlamalarla geçen 2 yılın ardından geçen yılın temmuz ayında kısıtlamaların ve geçen ay HES kodu zorunluluğunun kalkmasıyla başlayan hareketlilikle AVM'lerin salgın öncesi günlerine geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet ve İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 2022 yılında pandemi etkisinin günden güne azaldığını belirterek, yaşanan sıkıntılı süreçten geriye bazı olumlu unsurların da kaldığını aktardı.

Isıgöllü, "İnsanlar, ortak yaşam alanlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği, hijyenin ve kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğu konularında daha fazla bilinçlendi. Bu kazanımlar bundan sonra da hayatımızda olmaya devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreci ve küresel bazda yaşanan üretim, lojistik ve tedarik sıkıntılarının yanına Rusya-Ukrayna savaşının da eklenmesiyle bölgesel ekonomik sorunların meydana geldiğini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022 yılının ilk çeyreği, sektör açısından oldukça verimli geçti. Hızlı toparlanmaların olduğunu gördük. Her iki alışveriş merkezimiz de İstanbul'da en çok turist ağırlayan alışveriş merkezlerinin başında geliyor. Venezia ve İsfanbul alışveriş merkezlerimiz, açık konseptleri sayesinde pandemi sürecinde ve sonrasında çok avantajlı bir konum elde etti. Ayrıca, son dönemlerde döviz kurlarındaki hareketlilik ülkemizin turistler için daha da cazip hale gelmesini sağladı. Böylece Venezia ve İsfanbul alışveriş merkezlerimiz, 2022'nin ilk çeyreğini oldukça verimli geçirdi. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla alışveriş odaklı gelen ziyaretçi ve turistlerin etkisiyle alışveriş sepet ortalamaları çok arttı. Pandemi öncesi dönemin 3,5 kat, geçen yılın 1,5 kat üzerinde sepet ortalamaları görüyoruz.

Kısıtlamasız geçen 2022 yılının ilk çeyreğinde, kısmi kısıtlamalarla geçen 2021'in aynı dönemine göre, ziyaretçi adetlerinde yaklaşık yüzde 150'ler seviyesinde artış oldu. İkinci çeyrekle birlikte sektör bazında ziyaretçi sayısının pandemi öncesi seviyelere geleceği öngörülüyor."

"İnsanlar üzerindeki olumsuz hava dağıldı ve alışveriş arzusu arttı"

Artık AVM'lere girişlerde HES kodunun sorgulanmadığını ve açık alanda maske takma zorunluluğunun bulunmadığını hatırlatan Isıgöllü, "Kapalı alanlarda ise havalandırmanın yeterli olması ve mesafe kuralına uyulması şartıyla maske takılmayabiliyor. Zorunlulukların kaldırılmasının, ziyaretçilerimizi psikolojik olarak rahatlattığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte farkındalığın devam ettiğini, çoğu insanın maske kullanmayı sürdürdüğünü, ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulduğunu görüyoruz. Bilinç devam etmesine rağmen pandemi yavaş yavaş gündemden düşüyor. Alışverişin ölçümlenmesinde kullandığımız parametrelerin verilerine göre de insanlar üzerindeki olumsuz hava dağıldı ve alışveriş arzusu arttı." ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekle birlikte yaz sezonuna girildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sinemaların yeni filmlerle hareketlendiği, insanların sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda sosyalleşmek, kültürel faaliyetlerde bulunmak ve iyi zaman geçirmek için tekrar alışveriş merkezlerine gittiği bir dönem başlıyor. Önümüzde bir de Ramazan Bayramı var. Yaz sezonuyla turist hareketliliğinin de artmasını bekliyoruz. Yılın ilk yarısının, sektörde herkes için en önemli parametre olan ciroların ve karlılıkların artmaya başladığı bir dönem olacağını düşünüyorum. Tüm beklentilerin ve hazırlıkların bu yönde olduğunu söyleyebiliriz."