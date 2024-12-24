AVM Metrekare Verimliliği Yüzde 49,5 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

AVM Metrekare Verimliliği Yüzde 49,5 Arttı

Kasım ayında AVM metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 yükseldi.

24.12.2024 15:53
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AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 artarak 3 bin 895 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin kasım ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi kasımda, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 49,5 artarak 3 bin 895 puana yükseldi.

Kasım için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 47,09 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Kasımda metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7,7 yükseliş göstererek 3 bin 895 puana çıktı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro kasımda Türkiye genelinde 14 bin 849 lira iken, İstanbul'da 17 bin 541 lira, Anadolu'da 13 bin 55 lira olarak gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 64,3 ile yiyecek içecek kategorisinde görüldü.

Diğer (yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalar) kategorisinde yüzde 53,7, giyim kategorisinde yüzde 50,7, hipermarket kategorisinde yüzde 50,3, ayakkabı kategorisinde yüzde 47,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 43,8'lik artış yaşandı.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki aya göre, teknoloji kategorisinde yüzde 24,7, ayakkabı kategorisinde yüzde 14,6, diğer kategorisinde yüzde 8, giyim kategorisinde yüzde 7,6, yiyecek içecek kategorisinde 4,5'lik ve hipermarket kategorisinde yüzde 4,4'lük yükseliş kaydedildi.

Ziyaret sayısı endeksinde kasımda yıllık bazda yüzde 1, ekim ayına göre yüzde 4 artış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AVM Metrekare Verimliliği Yüzde 49,5 Arttı - Son Dakika

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