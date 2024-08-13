AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Haziranda Yüzde 75,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Haziranda Yüzde 75,6 Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6, bir önceki aya göre yüzde 15,5 arttı. AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro haziranda Türkiye genelinde 13 bin 315 lira olurken, İstanbul'da 15 bin 391, Anadolu'da 11 bin 931 lira olarak gerçekleşti. Kategori bazında en fazla artış teknoloji kategorisinde görüldü.

13.08.2024 13:27
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AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6, bir önceki aya göre yüzde 15,5 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 75,6 artarak 3 bin 493 puana yükseldi. Haziran için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 71,60 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Haziranda metrekare verimlilik endeksi, mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 15,5 artış göstererek 3 bin 493 puana yükseldi. AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6 artarak 3 bin 191 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro haziranda Türkiye genelinde 13 bin 315 lira olurken, İstanbul'da 15 bin 391, Anadolu'da 11 bin 931 lira olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciro yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 75,6 arttı. 2024 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği ise 12 bin 154 lira oldu.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 121,8 ile teknoloji kategorisinde görüldü.

Yiyecek içecek kategorisinde yüzde 74,7, hipermarket kategorisinde yüzde 72,8, giyim kategorisinde yüzde 71,5, diğer kategorisinde yüzde 70,5 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 60,9'luk bir artış yaşandı.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki aya göre, giyim kategorisinde yüzde 25,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 20,3, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 10,8, hipermarket kategorisinde yüzde 6,9, diğer kategorisinde yüzde 5,2 ve teknoloji kategorisinde yüzde 3,2 yükseldi.

Ziyaret sayısı endeksi

Ziyaret sayısı endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında değişim göstermedi. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise yüzde 7,5 artış olduğu görüldü. Çeyrek bazında ise yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Haziranda Yüzde 75,6 Arttı - Son Dakika

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