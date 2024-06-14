AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Nisanda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Nisanda Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 75,7, bir önceki aya göre yüzde 9,7 arttı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi, nisanda, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 75,7 artarak 3 bin 53 puana yükseldi. Nisan için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 69,80 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Nisanda metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,7 artış göstererek 3 bin 53 puana yükseldi. AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro nisanda Türkiye genelinde 11 bin 640 lira olurken, İstanbul'da 13 bin 477 lira, Anadolu'da 10 bin 417 lira olarak gerçekleşti. Kategori bazında ciro endeksi, geçen yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yiyecek içecek kategorisinde görüldü. Giyim, diğer, ayakkabı, teknoloji ve hipermarket kategorilerinde de artış yaşandı. Ziyaret sayısı endeksi ise nisanda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 1 artışla 98 puana yükseldi.

14.06.2024 11:43
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AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 75,7, bir önceki aya göre yüzde 9,7 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, nisanda, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 75,7 artarak 3 bin 53 puana yükseldi. Nisan için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 69,80 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Nisanda metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,7 artış göstererek 3 bin 53 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro nisanda Türkiye genelinde 11 bin 640 lira olurken, İstanbul'da 13 bin 477 lira, Anadolu'da 10 bin 417 lira olarak gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçen yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 81,2 ile yiyecek içecek kategorisinde görüldü.

Giyim kategorisinde yüzde 80,8, diğer kategorisinde yüzde 78,1, ayakkabıda yüzde 68,6, teknolojide yüzde 54,9 ve hipermarkette yüzde 54,5'lik artış yaşandı.

Ciro endeksi bir önceki aya göre, giyimde yüzde 22,6, ayakkabıda yüzde 15,7, yiyecek içecekte yüzde 15,4, diğer kategorisinde yüzde 1,1, hipermarkette yüzde 0,5 artarken, teknoloji kategorisinde yüzde 14,9 azaldı.

Ziyaret sayısı endeksi

Ziyaret sayısı endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 1 artışla 98 puana yükseldi. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise yüzde 10,1 artış olduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Nisanda Arttı - Son Dakika

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