GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya 'da yüzde 1,1, İtalya 'da yüzde 1, Fransa 'da yüzde 0,5 artarken Almanya 'da sabit kaldı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü - Son Dakika

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