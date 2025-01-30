Avro Bölgesi Ekonomisi Zayıf Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi Ekonomisi Zayıf Kalacak

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nin ekonomisinin yakın vadede zayıf kalmaya devam edeceğini belirtti.

30.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ilk toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyümeye, risklere ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avro Bölgesi'nde ekonominin yakın vadede zayıf kalmaya devam edeceğini dile getiren Lagarde, büyümeye yönelik hala riskler olduğunu söyledi.

Lagarde, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ve küresel ticaret gerilimleri artmazsa ihracatın ekonomide toparlanmayı destekleyeceğini ifade etti.

"Nötr faiz oranı hakkında konuşmak için erken"

ECB Başkanı Lagarde, çoğu enflasyon bileşeninin gelişiminin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, enflasyon oranının gelecek aylarda muhtemelen mevcut seviye civarında dalgalanacağını ve yıl boyunca yüzde 2 hedefine ulaşacağını söyledi.

Çalışan ücretleri ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında yer aldığını vurgulayan Lagarde, "Küresel ticarette çekişmeler enflasyon görünümünü daha belirsiz yapar." diye konuştu.

Lagarde, hizmet enflasyonunun yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, sektörün büyük ölçüde emek yoğun ve ücretlere duyarlı olduğunu, ancak tüm göstergelerin bu yıl ücretlerin düşeceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Christine Lagarde, bir soru üzerine, nötr faiz oranı seviyesinin sadece tahmin edilebilen bir alan olduğunu, bu nedenle yüksek derecede belirsizliğe tabi olduğunu ve bir "kılavuz" olarak kullanılamayacığını savundu.

Lagarde, "Nötr faiz oranı hakkında konuşmak için erken." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, Avro Bölgesi ekonomisi ve Çin'de devam eden zayıf büyüme ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikasının sonuçları gibi sınırlı beklentiler karşısında ECB'nin neden faiz oranlarını 50 baz puan düşürmediğini sorması üzerine Lagarde, bu senaryonun dikkate alınmadığı ifade etti.

ECB Yönetim Konseyi'nin bugünkü 25 baz puanlık faiz indirimi kararını "oy birliğiyle" aldığına dikkati çeken Lagarde, Konseyin 50 baz puanlık indirimi tartışmadığını söyledi.

Lagarde, ek gümrük tarifelerinin uygulanmasının "küresel olumsuz bir etki" oluşturarak dünya genelinde mevcut belirsizliği artıracağını vurguladı.

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump tarafından Avrupa Birliği ürünleri için planlanan kapsamlı ithalat tarifelerinin ekonomik büyümeye etkisine ilişkin ise Lagarde, "Söylentiler var, varsayımlar var, açıklamalar var. Ancak elimizde net olarak tanımlanmış ve analiz edilebilecek bir şey yok. Durum yakından izlenecek ve makroekonomik projeksiyonlarda dikkate alınacaktır." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nde bir merkez bankasının döviz rezervlerinin güvenli, likit olması ve yasa dışı uygulamalara açık olmaması gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir merkez bankasının "Bitcoin rezervi" tutmayacağından emin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi Ekonomisi Zayıf Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 00:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi Ekonomisi Zayıf Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.