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Avro Bölgesi maliye bakanları enflasyondaki artıştan endişeli - Son Dakika

Avro Bölgesi maliye bakanları enflasyondaki artıştan endişeli

02.02.2022 18:07
Avro Bölgesi maliye bakanları enflasyondaki artıştan endişeli

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Avro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Avro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

Donohoe, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde, Avro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekonominin görünümüne yönelik bazı belirsizlikler olduğuna işaret eden Donohoe, Kovid-19 vakalarının sonbahardan beri artış gösterdiğini ve bazı kısıtlamaların geri geldiğini bunun büyümeyi olumsuz etkilediğini anlattı.

Donohoe, enflasyonun özellikle 2021 ortalarından bu yana belirgin biçimde artış gösterdiğini anımsatarak, "Enflasyondaki yükseliş büyümeyi ve vatandaşların gelirlerinin satın alma gücünü etkiliyor. Bu, doğal olarak maliye bakanlarının endişe duyduğu bir konu." diye konuştu.

Avro Grubu'nun enflasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğini belirten Donohoe, fiyat seviyelerini yükselten unsurların beklediklerinden daha uzun süre devam ettiğini ifade etti.

Donohoe, enflasyonun enerji fiyatlarındaki artış, talepteki güçlü yükseliş ve arz darboğazları gibi nedenlerden kaynaklandığına işaret etti.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen aylarda da zirve yapmıştı. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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Maliye Bakanı, Enflasyon, İrlanda, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi maliye bakanları enflasyondaki artıştan endişeli - Son Dakika Ekonomi


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