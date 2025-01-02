Avro Bölgesi'nde Borçlanma İvme Kaybetti

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirketlerin borçlanması, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine rağmen kasımda ivme kaybetti.

ECB, kasım ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda Ekim 2024'te yüzde 1,2 büyüyen şirket kredileri, Kasım 2024'te yüzde 1 artış kaydetti. Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

2024 Kasım'da M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 3,8 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,5'in üstünde gerçekleşti. Geçen yıl ekimde M3 para arzı, yüzde 3,4 artış kaydetmişti.

Öte yandan ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak.

Bu arada, son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında 2025'te daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.