Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası 16,2 Milyar Avro

Avro Bölgesi, mayıs ayında 16,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 216,9 milyar avro, ithalatı ise yüzde 2 düşerek 203,8 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 13,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise mayısta ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 artışla 242,6 milyar avro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 226,4 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası mayısta 16,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,2 milyar avro ile ABD, 29,1 milyar avro ile İngiltere, 17,3 milyar avro ile İsviçre, 16,1 milyar avro ile Çin ve 9,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,6 milyar avro ile Çin, 27,8 milyar avro ile ABD, 12,7 milyar avro ile İngiltere ile İsviçre, 8,8 milyar avro ile Türkiye ve 7,8 milyar avro ile Norveç oldu.