Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası 16,4 Milyar Avro - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası 16,4 Milyar Avro

Avro Bölgesi, kasımda 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti; AB'nin ise fazlası 14,3 milyar avro.

16.01.2025 16:46
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Avro Bölgesi, geçen yıl kasım ayında 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düşerek 223,1 milyar avro, ithalatı ise yüzde 0,1 artarak 208,8 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 14,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat kasımda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüşle 248,3 milyar avro, ithalat ise yüzde 1 azalışla 231,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası kasımda 16,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,8 milyar avro ile ABD, 29,8 milyar avro ile İngiltere, 17,5 milyar avro ile İsviçre, 16,7 milyar avro ile Çin ve 9,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,4 milyar avro ile Çin, 28,1 milyar avro ile ABD, 13,5 milyar avro ile İngiltere, 12,5 milyar avro ile İsviçre ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası 16,4 Milyar Avro - Son Dakika

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