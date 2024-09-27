Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri Eylül 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi.

27.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'nde son 12 aydaki algılanan enflasyon ağustosta ortalama yüzde 3,9'a indi. Temmuzda bu oran yüzde 4,1 olmuştu.

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,7 ile son 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketicilerin gelecek 3 yıla yönelik enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 0,1 gerileyerek yüzde 2,3 oldu.

Temmuzda gelecek 12 ayda ekonomide yüzde 1 daralma öngören tüketicilerin bu yöndeki beklentileri ağustosta yüzde 0,9 daralmaya işaret ederken, nominal gelir artışı beklentisi ise bu dönemde yüzde 1,2 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 ölçülmüştü.

ECB, manşet enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 2,2 ve 2026'da yüzde 1,9 olacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
10:04 Görüntü Gaziantep’ten Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler
09:59 TFF’den silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’la ilgili ilk açıklama TFF'den silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'la ilgili ilk açıklama
09:56 Hindistan’da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı Hindistan'da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı
09:51 Husilerden gece yarısı İsrail’i titreten saldırı Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar
09:41 Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 telef oldu Denizli'de vahşet: Kurşunlanan 10 telef oldu
09:32 Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement