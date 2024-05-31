Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mayısta Yüzde 2,6'ya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mayısta Yüzde 2,6'ya Yükseldi

Avro Bölgesi\'nde Enflasyon Mayısta Yüzde 2,6\'ya Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı hizmetlerde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise mayısta yıllık yüzde 2,9 olarak ölçüldü. AB uyumlu verilere göre enflasyon ise Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.

31.05.2024 12:59
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6'ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri mayısta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmet sektörünü yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,3 ile enerji ürünleri izledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon mayısta Belçika'da yüzde 4,9, Hırvatistan'da 4,3, Portekiz'de 3,9, İspanya'da 3,8, Almanya'da 2,8, Fransa'da 2,7 ve İtalya'da yüzde 0,8 olarak tespit edildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Portekiz, Belçika, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Enflasyon Mayısta Yüzde 2,6'ya Yükseldi - Son Dakika

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