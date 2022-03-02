Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı

02.03.2022 13:21
Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, şubatta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde, şubatta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,8'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 5,8'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 31,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 4,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2,5 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 7,5, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine seyrediyor.

YORUMLAR
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Enflasyon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta zirve yaptı - Son Dakika


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