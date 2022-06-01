Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda değişmedi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda değişmedi

01.06.2022 12:31
Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,8 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,8 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 6,2 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda da aynı oranda belirlendi.

Avro Bölgesi'nde de martta yüzde 6,8 olan işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, nisanda İspanya'da yüzde 13,3, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 8,4, İsveç'te yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 264 bin olurken, bunun 11 milyon 181 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 600 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 122 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İşsizlik, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik nisanda değişmedi - Son Dakika


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